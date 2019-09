Drie Haagse agenten vrijgesproken van mishandelen verdachte en meineed

Drie politieagenten uit Den Haag die zich volgens het Openbaar Ministerie hebben schuldig gemaakt aan meineed, valsheid in geschrifte en mishandeling van een arrestant zijn vrijdag door de Haagse rechtbank vrijgesproken.

Een agent die bij de arrestatie een politiehond in het been van de arrestant liet bijten, heeft zich volgens de rechtbank niet schuldig gemaakt aan het gebruik van buitensporig geweld. Twee weken geleden had het OM taakstraffen geëist tegen de agenten. Een agent, hoofdverdachte Bas van G., zou volgens justitie moeten worden ontslagen met een beroepsverbod van vijf jaar.

Op 21 januari 2018 belde een vrouw de meldkamer van de politie. Zij vertelde dat zich in een café een gewapende man bevond die mensen sloeg en bedreigde. De drie agenten gingen daarop samen met andere collega’s naar dat café waar zij een man hebben aangehouden. De verdachte agenten maakten volgens het OM opzettelijk een vals proces-verbaal van aanhouding op. Zo werd opgeschreven dat de man zijn handen bij de arrestatie niet liet zien, terwijl dat wel het geval was. Dit bleek uit camerabeelden die een vaste camera in het café maakte van het voorval.

Een aantal delen van hun verklaringen zijn onjuist, stelt de rechtbank. De rechtbank is echter tot de conclusie gekomen dat de politieagenten niet opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken gaven. Volgens de rechtbank moet rekening worden gehouden met de dreigende situatie waarin zij moesten optreden. Zo verwachtten zij dat zich een man met een vuurwapen in het café bevond. Verder rapporteerde een rechtspsycholoog dat ,,aandachtsvernauwing als gevolg van stress’’ van invloed kan zijn geweest op hun waarneming en herinnering. Daarnaast ontbreken concrete aanwijzingen dat de verdachten bewust een verkeerd beeld hebben willen geven van wat er is gebeurd.

Politiehond

Bij de arrestatie liet een van de verdachten een politiehond in het been van de gearresteerde man bijten. Gezien de dreigende situatie gebruikte hij volgens de rechtbank geen buitensporig geweld. Voor het inzetten van de politiehond is hij van alle rechtsvervolging ontslagen.

Een andere verdachte is volgens twee collega’s later, op de binnenplaats van het politiebureau, opzettelijk op het verwonde been van de arrestant gaan staan. Volgens de rechtbank staat het niet buiten redelijke twijfel dat de verdachte de arrestant inderdaad mishandelde. Daarom is hij ook hiervan vrijgesproken.

De advocaat van agent Bas van G., Alexander de Swart, spreekt van ,,terecht eerherstel’’ voor zijn cliënt en de andere betrokken politieambtenaren. ,,Een zeer goed te volgen vonnis dat het OM had kunnen zien aankomen. Alle indicaties pleitten namelijk van meet af aan tegen opzet’’.

Het is nog niet bekend of het OM tegen de uitspraak in beroep gaat.