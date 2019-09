Betogers plunderen de etalage van een winkel in Mexico-stad. Een mars ter nagedachtenis aan de 43 Mexicaanse studenten die vijf jaar geleden verdwenen, liep afgelopen donderdag uit de hand. Veel mensen zijn boos over het onderzoek dat de staat liet uitvoeren naar de zaak. Zij vinden dat er te weinig is gedaan om de vermiste studenten te vinden, of te achterhalen wat er met hen gebeurd is.

Foto Henry Romero / Reuters