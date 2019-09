De winnende recensie van de derde NRC Boekenclub

Wat vindt u van de boeken die we in NRC bespreken? Voor de derde editie van de NRC Boekenclub vroegen we lezers een mini-recensie in te sturen over Otmars Zonen van Peter Buwalda. Tientallen abonnees stuurden een recensie in, waarna de Boekenredactie zich over de inzendingen boog. Daarbij werd gelet op schrijfstijl, argumentatie en het tot de kern komen van het verhaal.

Winnaar S. Visser schreef onderstaande recensie en krijgt een boekenpakket opgestuurd:

Een verontrustend teken ten anzien van dit boek is het feit dat ik opeens bladzijden begon te skippen of te scrollen als een vergaderdocument. De formule is bekend: via flashbacks de clou zich langzaam laten ontvouwen tot in een ontknoping. Alleen is het zo vaak en voorspelbaar dat je er van begint te geeuwen. De personages lijken wel de heuvels aan de kust van Wales, die een veelbelovend avontuurlijk reliëf lijken te openbaren , maar onder de druk van de constante regensluier der neerdrukkende somberheden erg op elkaar gaan lijken. Hier en daar prachtige woordgrapjes, net iets te veel Mulisch geïmiteerd in het invoeren van oude politieke werkelijkheden, die de ouderen onder ons nog uit ervaring kennen. Enfin, onderhoudend, zeker, maar te eentonig en voorspelbaar in de eindeloosheid van emotionele motregen van mysantropische bespiegelingen. Een roman met de diepgang van een binnenvaartscheepje zou ik zeggen. (••••)

Dit schrijft de jury over de recensie:

Een volstrekt eigen geluid trof de jury aan in de lezersrecensie van S. Visser. Hoogtepunt was hoe deze recensent de personages in Otmars zonen vergelijkt met ‘de heuvels aan de kust van Wales’, wat uitmondt in een homerische vergelijking die misschien niet onverdeeld voordelig uitpakt voor Buwalda, maar tegelijk verraadt hoe de recensent zelf ook geen weerstand kon bieden aan buwaldeske metaforen - en daarmee kritiek levert die de roman serieus neemt.

Op zaterdag 28 september kunt u zelf met Peter Buwalda in gesprek! Redacteur Thomas de Veen interviewt de schrijver in boekhandel Scheltema in Amsterdam (op vierde etage) om 15.00 uur, ook kunt u de andere deelnemers van de Boekenclub ontmoeten. Gratis aanmelden kan hier.