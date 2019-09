Blokhuis: Ook HPV-vaccinatie voor jongens vanaf 2021

Ook jongens krijgen vanaf 2021 een vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV), dat onder ander baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Het AD schrijft dat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) vandaag bekend gaat maken dat de inenting voor alle kinderen in het Rijksvaccinatieprogramma wordt opgenomen.

Jaarlijks krijgen ongeveer 1.000 vrouwen kanker door het virus. Bij hen kan het HPV-virus baarmoederhalskanker veroorzaken. Het AD schrijft dat jaarlijks ongeveer 500 mannen worden besmet. Zij lopen bij besmetting het risico op mond-, keel-, anus- en peniskanker.

