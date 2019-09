Agent niet vervolgd voor doodschieten man in Delft

De agent die in oktober vorig jaar een 18-jarige man doodschoot in Delft, wordt daarvoor niet vervolgd. Dat maakte de Rijksrecherche vrijdag bekend, die zoals gebruikelijk de inzet van een dienstwapen onderzocht.

De agent schoot op maandagochtend 8 oktober verschillende keren op het slachtoffer en een andere man, toen hij ze ‘s ochtends vroeg aantrof voor de deur van coffeeshop The Game in het centrum van Delft. Eén van de twee had net een automatisch wapen tevoorschijn gehaald en leek dat op de shop aan de Breestraat te richten. Toen de agent in wilde grijpen werd het wapen in zijn beleving op hem gericht. Daarop schoot hij vijf keer in de richting van de mannen.

Dat was volgens de Rijksrecherche geoorloofd. In de eerste plaats omdat de agent van dienst dacht onder schot te worden genomen. „Een zeer bedreigende, beangstigende en explosieve situatie”, aldus het Openbaar Ministerie. Daar komt bij dat de twee mannen op een scooter probeerden te vluchten, waarmee ze zich wat het OM betreft „onttrokken aan hun aanhouding”. Het slachtoffer zat achterop de scooter toen hij door een op de stoep afgeketste kogel werd geraakt. Niet veel later overleed hij in het ziekenhuis.

Het schietincident bij coffeeshop The Game was in oktober het derde in korte tijd in de Delftse binnenstad. The Game was al eerder beschoten. The Future, van dezelfde eigenaar, ook. Voor de deur van die laatste coffeeshop ging in mei vorig jaar een granaat af.