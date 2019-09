‘Zoon Femke Halsema niet vervolgd voor wapenbezit’

De zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wordt niet vervolgd voor verboden wapenbezit. Dat heeft zijn advocaat Peter Plasman vernomen van de officier van justitie in de zaak, heeft hij donderdag laten weten aan persbureau ANP. De jongen van 15 wordt door het Openbaar Ministerie naar Halt gestuurd, aldus de raadsman.

Vorige maand schreef burgemeester Halsema een brief aan de inwoners van haar gemeente waarin ze naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf vertelde over de aanhouding van haar zoon. Hij was, zo bleek later, met een onklaar gemaakte revolver van zijn vader een verlaten woonboot binnengedrongen.

De zaak werd om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen overgedragen van het Openbaar Ministerie in Amsterdam naar het parket Noord-Holland. De officier aldaar heeft nu volgens Plasman besloten om de zaak aan Halt over te dragen. Bij die organisatie worden jongeren van 12 tot 18 jaar begeleid, onder meer aan de hand van „leeropdrachten” en gesprekken met de ouders.

De vader van de jongen, filmmaker Robert Oey, vertelde eerder deze maand aan NRC dat het wapen waarmee zijn zoon gepakt was eigenlijk van hem was. Oey had de revolver gebruikt voor een logo, zo vertelde hij. Naar aanleiding van dit interview is hij gehoord als verdachte in een onderzoek naar verboden wapenbezit. Het OM noch Plasman was donderdag bereikbaar voor een reactie op het nieuws.