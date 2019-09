Wereldpostunie gaat tarievenstructuur hervormen onder druk VS

De Wereldpostunie (UPU), een samenwerkingsverband tussen 192 landen om het postverkeer te regelen, gaat haar tarievenstructuur hervormen op aandringen van de Verenigde Staten, meldt persbureau Reuters. Een compromis werd woensdag bereikt na een noodcongres van twee dagen in Genève. Mogelijk moeten consumenten in het vervolg meer voor hun internationale post betalen.

De Verenigde Staten vonden dat zij financieel benadeeld werden door de internationale posttarieven en stapten daarom vorig jaar al voorlopig uit de UPU. Die beslissing zou 17 oktober definitief worden als de tarieven niet zouden wijzigen. Nu blijven de Verenigde Staten dus toch bij de organisatie. Dat voorkomt chaos in de internationale postbestelling.

Zelfbepaalde tarieven

Landen die grootschalig post en pakketten importeren mogen vanaf januari 2021 zelf de tarieven bepalen die buitenlandse zusterbedrijven moeten betalen voor de distributie van buitenlandse post. Voor invoering van deze nieuwe tarieven heeft de UPU een periode van vijf jaar afgesproken. Landen die jaarlijks meer dan 75.000 ton aan post en pakketten importen – zoals de Verenigde Staten – kunnen al vanaf juli 2020 zelf de tarieven bepalen.

Peter Navarro, die de Amerikaanse delegatie in Genève leidde, is blij met het besluit. „We gaan eind juni volgend jaar beginnen met onze eigen tarieven. Dit is precies wat we wilden en waar we rekening mee hielden”, aldus Navarro.

De UPU werd opgericht in 1874 en is wereldwijd een van de oudste multilaterale samenwerkingsverbanden ter wereld. Het systeem kwam onder druk te staan door de opkomst van internationale webwinkels, zoals het Amerikaanse Amazon en het Chinese Alibaba.