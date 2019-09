Vier minderjarigen vrijgelaten na mishandeling 71-jarige man

Vier minderjarigen die verdacht worden van mishandeling van een 71-jarige Hagenaar zijn donderdag vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie meldt dat het viertal wel verdachte blijft. Eén verdachte zit nog vast, maar wordt mogelijk vrijdag vrijgelaten.

De 71-jarige man was vorige week maandag thuis onwel geworden en overleed in het ziekenhuis aan hartfalen. Eerder die dag werd hij vermoedelijk mishandeld door de groep jongens. Volgens Omroep West zou hij in zijn gezicht zijn geslagen toen hij de groep, die zijn weg blokkeerde, vroeg of zij uit de weg konden gaan. Het OM onderzoekt of er een verband is tussen de ruzie en het overlijden van de man.

Het voorarrest van twee jongens van 14 en 15 jaar is donderdag door de rechter-commissaris opgeheven, twee andere verdachten van 13 en 14 jaar zijn niet voorgeleid en door het OM op vrije voeten gesteld. Het voorarrest van de 14-jarige jongen die nog vastzit wordt vrijdag mogelijk ook opgeheven. Het vijftal stapte vorige week zelf naar de politie.

Naast de ernst van het delict kan ook leeftijd een rol spelen bij het vrijlaten van verdachten tijdens een onderzoek, laat het OM in een reactie weten.