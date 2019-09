Twee kandidaten voor Commissie-Von der Leyen bungelen al

Nog voor de echte hoorzittingen aanstaande maandag beginnen, zijn de kandidaat-eurocommissarissen uit Roemenië en Hongarije al in de problemen geraakt. De juridische commissie van het Europees Parlement (EP) oordeelde donderdag na een onderhoud met de kandidaten, dat er ernstige twijfels zijn over hun integriteit.

De Roemeense Rovana Plumb (kandidaat voor Commissieportefeuille Transport) kon geen opheldering geven over de aard van leningen die ze heeft. Bij de Hongaarse oud-minister van justitie László Trócsányi (kandidaat ‘EU-uitbreiding’) bestaan twijfels over zijn belangen in een advocatenkantoor.

De integriteitstest door de juridische commissie wordt gezien als het ‘voorportaal’, waarna de andere vakcommissies in het EP de kandidaten tijdens hoorzittingen – van 30 september tot en met 8 oktober – aan de tand kunnen voelen.

Voor de nieuwe Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die met haar 27-koppige team op 1 november wil beginnen, is dit een tegenvaller. Zij moet de komende dagen met „een oplossing komen om ons te overtuigen”, zegt PvdA-Europarlementariër Lara Wolters, lid van de juridische commissie. „Het waren stevige gesprekken”, zegt Wolters.

Inleidende beschietingen

De dagen in aanloop naar de hoorzittingen worden in Brussel gezien als ‘inleidende beschietingen’. Het Europees Parlement brengt de zwakke plekken van kandidaten in kaart. De kandidaten proberen Europarlementariërs alvast gunstig te stemmen alvorens ze tijdens de hoorzittingen ‘op de grill’ gaan.

Het EP, dat sinds aanpassingen in EU-verdragen meer macht heeft gekregen, ziet de hoorzittingen als een belangrijk moment om invloed uit te oefenen op de koers van de EU. „De blokkade van Plumb en Trócsányi is een bewijs dat het EP haar rol serieus neemt”, zegt een woordvoerder van de fractie van Europese Groenen.

De Hongaarse kandidaat László Trócsányi. Foto Szilard Koszticsak / AP

Von der Leyen moet van Roemenië en Hongarije eisen dat ze nieuwe kandidaten voordragen, vindt D66-Europarlementariër Sopie in ’t Veld. „Kandidaten die ook geloofwaardig zijn als verdediger van de rechtstaat.”

Er bestaat in het EP vooral weerstand tegen de Hongaar Trócsányi. PvdA’er Wolters: „Hij was mede-architect van de afbraak van onafhankelijke rechtspraak in zijn land.”

Von der Leyen zal de komende dagen in samenspraak met Plumb en Trócsányi antwoorden moeten formuleren op de vragen van de juridische commissie. Wolters: „Als het ze niet lukt duidelijkheid te verschaffen, achten wij de twee kandidaten ongeschikt.”