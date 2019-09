ThyssenKrupp wil van topman Guido Kerkhoff af

Het Duitse industriebedrijf ThyssenKrupp wil zijn topman Guido Kerkhoff al na veertien maanden vervangen. Dat meldde persbureau Bloomberg afgelopen woensdag.

De raad van commissarissen zou het advies hebben uitgebracht om Kerkhoff te ontslaan, omdat hij de herstructurering van de geplaagde multinational niet voortvarend genoeg aanpakt. President-commissaris Martina Merz moet de plek van Kerkhoff overnemen en Siegfried Russwurm zou voor een periode van een jaar benoemd worden tot waarnemend voorzitter van de raad van commissarissen.

ThyssenKrupp uit Essen is met 160.000 werknemers wereldwijd één van de grootste staal– en industriebedrijven van de wereld en is hofleverancier van scheepswerven, autobedrijven en mijnbouwindustrie. ThyssenKrupp maakt onder meer auto-onderdelen, liften en roltrappen en is tientallen miljarden waard.

Het Duitse bedrijf heeft veel last van de dalende staalprijzen, de handelsoorlog en de zwak presterende Duitse economie. De winstverwachting voor dit jaar werd onlangs teruggeschroefd van 1,1 miljard euro naar 800 miljoen euro.

Het IMF stelde vorige maand de groeiverwachting voor de Duitse economie bij naar slechts 0,7 procent. Om het hoofd boven water te houden kondigde ThyssenKrupp aan fors te reorganiseren: zesduizend banen verdwijnen, waarvan vierduizend in Duitsland. Onder Kerkhoff is het aandeel ThyssenKrupp (dat woensdag sloot op 12,50 euro) met 40 procent gedaald.

ThyssenKrupp was van plan om de divisie die liften en roltrappen maakt deels naar de beurs te brengen om op die manier nieuw geld op te halen. Andere activiteiten, onder meer in auto-onderdelen, staan op de nominatie om te worden verkocht, verschillende private equity-partijen toonden al interesse.

Kerkhoff zou het plan te traag en „zonder momentum” hebben uitgevoerd, zo meldden anonieme bronnen binnen ThyssenKrupp aan persbureau Reuters. De vraag is wat het vertrek van Kerkhoff betekent voor deze plannen.

Kerkhoff werd in juli vorig jaar aangesteld als directeur van het bedrijf als opvolger van Heinrich Hiesinger, die er ook amper een jaar zat. Hiesinger moest vertrekken na een conflict met aandeelhouders vanwege de dalende winstcijfers. Kerkhoff werd bij zijn aantreden benoemd tot eind september 2023.