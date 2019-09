Pompeo: Syrië voerde chlooraanval uit in mei

Syrische regeringstroepen hebben in mei een chlooraanval uitgevoerd in het noordwesten van Syrië. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo donderdag bekendgemaakt. Het is de eerste bevestigde schending van het chemische wapenverdrag sinds de aanvallen van de Verenigde Staten in 2018, waarmee het land reageerde op de inzet van chemische wapens door president Bashar al-Assad.

De aanvallen zullen „niet onbeantwoord” blijven, zegt Pompeo. „Weet dat president Trump behoorlijk daadkrachtig is in het beschermen van de wereld tegen het gebruik van chemische wapens.” Volgens de minister is het regime-Assad verantwoordelijk voor „ontelbare wreedheden”, waaronder oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Bij de chlooraanval in mei zouden vier gewonden zijn gevallen, meldt The Wall Street Journal. De Verenigde Staten spraken kort na de aanval al het vermoeden uit dat het om een chlooraanval zou gaan. Ook de Franse regering verklaarde aanwijzingen te hebben voor het gebruik van chemische wapens.

Beschuldigingen

In 2013 ratificeerde de Syrische regering het chemische wapenverdrag dat de ontwikkeling, productie en het gebruik van gifgas verbiedt. Desondanks is Syrië sindsdien meerdere malen beschuldigd van het uitvoeren van chemische aanvallen. Het Syrische regime heeft dit altijd ontkend. De Verenigde Staten voerden in 2017 en 2018 vergeldingsaanvallen uit omdat Syrië chemische wapens zou hebben gebruikt.

De vergeldingsaanvallen van vorig jaar, die samen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden uitgevoerd, waren onder meer gericht op mogelijke opslagplaatsen van chemische wapens. Volgens het chemische wapenverdrag is het gebruik van chloor als oorlogswapen verboden, de productie van chloor is wel toegestaan voor consumentengebruik.