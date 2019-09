Assemblée Nationale houdt minuut stilte na overlijden Chirac

De Franse oud-president Jacques Chirac is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie donderdag bekend aan persbureau AFP. „President Jacques Chirac overleed deze ochtend vredig in bijzijn van zijn familie”, zei zijn schoonzoon tegen het Franse persbureau.

De Assemblée Nationale, het Franse lagerhuis, onderbrak een vergadering en hield een minuut stilte toen het overlijden van Chirac bekend werd. Hij kampte al langer met gezondheidsproblemen. Chirac werkte bijna dertig jaar in de Franse politiek. Hij was was tussen mei 1995 tot en mei 2007 president van Frankrijk, waarna hij opgevolgd werd door Nicolas Sarkozy.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, reageerde geëmotioneerd op het overlijden van Chirac. Europa verliest een groot staatsman, schreef de Commissie op Twitter, maar voorzitter Juncker een goede vriend. „Zijn betrokkenheid bij Frankrijk en de Europese Unie zal ons altijd bijblijven.” Ook Charles Michel, huidig premier van België, condoleert familie en nabestaanden van Chirac. „Een warme, intelligente en enthousiaste man die zich grote zorgen maakte over milieukwesties en de EU.”

Guy Verhofstadt, die Chirac als premier van België van dichtbij meemaakte, herinnert lange uren naast de Franse staatsman in de Europese Raad. „Bij het bespreken van moeilijk kwesties was zijn humor altijd een bron opluchting. Maar vooral zijn gehechtheid aan het Europese project en het feit dat hij een echt staatsman was, zullen gemist worden.”

Onder Chirac stemde de Fransen in 2005 - net als de Nederlanders dat jaar - tijdens een referendum tegen het invoeren van een Europese grondwet. Dat was zeer tegen de zin van Chirac: „Als je jezelf in de voet wil schieten, moet je dat doen, maar kom daarna niet klagen.”

Jacques René Chirac (1932-2019) Chirac was president van de stagnatie en neergang van Frankrijk

‘Le Bulldozer’

Jacques René Chirac had een carrière van dertig jaar in de Franse politiek. Voor zijn presidentschap was hij tweemaal premier van het land en bekleedde hij diverse ministersposten. Tussen 1977 en 1995 was hij bovendien burgemeester van Parijs.

Chirac was een sterk voorvechter van de status van Frankrijk in Europa en de wereld. Het leverde hem vele bijnamen op, waar onder ‘Le bulldozer’, voor zijn doorzettingsvermogen en hoge ambities. Chirac kreeg veel waardering door in 1996 de rol van Frankrijk in de Holocaust en de deportatie van Franse Joden te erkennen.

Na zijn vertrek uit de landelijke politiek werd Chirac vervolgd voor machtsmisbruik en werd hij in 2011 veroordeeld voor verduistering van overheidsgeld en machtsmisbruik tijdens zijn burgemeesterschap. Hij kreeg twee jaar voorwaardelijke celstraf.