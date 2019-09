Opnieuw Amerikaanse ouder veroordeeld voor omkopen universiteit

Een Amerikaanse zakenman uit Californië is donderdag veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf en een boete van zo’n 80.000 euro voor het kopen van toelating van zijn zoon tot Georgetown, een prestigieuze Amerikaanse universiteit.

De 53-jarige Stephen Semprevivo uit Los Angeles is zo de derde welgestelde ouder die veroordeeld werd in de zwendel rond Rick Singer. Toelatingsadviseur Singer regelde tussen 2011 en 2018 tegen forse betaling toegang tot exclusieve Amerikaanse universiteiten als Harvard, ook als studenten niet goed genoeg waren. Hij verdiende 25 miljoen dollar aan zijn „zijdeur”. Justitie in Amerika sprak over „de grootste toelatingsfraude in de geschiedenis”.

#BREAKING: Third parent in #CollegeAdmissionsScandal sentenced to prison for conspiring to have his son admitted to Georgetown University as a tennis recruit. Stephen Semprevivo sentenced to 4 months in federal prison. — U.S. Attorney MA (@DMAnews1) September 26, 2019

Singer gebruikte een deel van het geld om andere sleutelpersonen om te kopen, bijvoorbeeld studenten die toelatingsexamens deden voor de kinderen van zijn cliënten. Voor de zoon van Semprevivo bedacht Singer een andere route. Hij kocht een tenniscoach van Georgetown University om, die de zoon van zijn cliënt een bijzondere atletenstatus gaf. Inmiddels is de zoon van Semprevivo - die nooit tennis op hoog niveau speelde - van de universiteit getrapt. De tenniscoach werd ook aangeklaagd en ontslagen.

‘Blinde ambitie’

Semprevivo - die Singer omgerekend 360.000 euro betaalde - bekende in mei schuld en vroeg in een brief aan de rechter om strafvermindering. Hij werd gedreven door „blinde ambitie” voor het geluk van zijn zoon. „Ik wilde de toekomst waar mijn zoon zo hard voor gewerkt had. Dit was de oorzaak van mijn slechte beoordelingsvermogen.”

Justitie rolde in dit voorjaar het frauduleuze netwerk van Singer op. Het leidde tot vijftig aanklachten, onder wie 33 ouders van de bevoordeelde studenten. Ook sportcoaches en examinatoren van Yale, Stanford en andere universiteiten werden aangeklaagd. De affaire leidde tot grote verontwaardiging in de Verenigde Staten, waar het snel symbool kwam te staan voor privileges van rijke ouders en hun kinderen.

De beroemde Amerikaanse actrice Felicity Huffman (bekend van de serie Desperate Housewives) werd als eerste ouder veroordeeld en kreeg twee weken celstraf bovenop een boete. Zij betaalde 15.000 dollar om fouten op het toelatingsexamen van haar dochter te verbeteren.