Opgewekt eerbetoon aan koningin Máxima bij VN

Het is niet altijd kommer en kwel bij de VN, het is niet alleen maar honger, broeikasgas en Iran. De jaarlijkse ministeriële week waarmee het vergaderseizoen van de Algemene Vergadering wordt geopend is ook een netwerkborrel die een hele week duurt.

Woensdagmiddag stroomde een VN-conferentiezaal vol met diplomaten en ander gasten ter gelegenheid van het tienjarig VN-jubileum van koningin Máxima. De koningin maakt zich er sterk voor dat iedereen toegang krijgt tot het financiële systeem, zodat ook mensen met een uiterste klein inkomen kunnen sparen en zonder hoge kosten geld kunnen lenen en overmaken. In tien jaar zijn 1,2 miljard mensen geholpen, er zijn nog 1,7 miljard te gaan.

Het was een opgewekt eerbetoon. Secretaris-generaal António Guterres, wipte aan met een warm dankwoord. Hij glipte even later ook weer weg – hij had die dag veertig bilaterale ontmoetingen en dit was zijn zesde toespraak, zei hij.

Er werd een filmpje getoond van haar reizen voor de VN dat was gemaakt door royalty-site Blauw Bloed. Belangrijke medestanders uit het internationale netwerk van Máxima gaven korte feestredes. Filantroop Melissa Gates vertelde dat Máxima haar bij een eerste ontmoeting college had gegeven. De president-directeur van de Wereldbank, David Malpass, was gekomen en landen die het werk van Máxima al jaren bijzonder steunen – Indonesië en Tanzania - hadden vrolijke ministers gestuurd. De baas van PayPal Dan Schulman roemde hun vriendschap.

Bekendheid en invloed

Máxima gaat in het VN-organisatieschema schuil achter de onmogelijke afkorting UNSGSA – UN Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development. Ze heeft in New York behalve een opdracht, en een titel ook een kantoor met acht medewerkers. Dat onderscheidt Máxima van andere Bekende Personen die aan de VN verbonden zijn.

Een man als filmster Daniel Craig, bijvoorbeeld, verleent zijn bekendheid aan een goede zaak, in zijn geval landmijnen. Hij brengt geld binnen, maar hij heeft geen invloed op het beleid. Sterren en sterretjes worden overigens graag gezien met de VN. Een diplomaat die onlangs een bijeenkomst voor de rechten van LGBTQ had georganiseerd werd benaderd door een agent met veertig artiesten in zijn stal. Of hij nog iets voor ze had waar ze zich aan konden verbinden, het was goed voor hun imago.

Máxima speelt in een andere divisie. Als koningin heeft ze makkelijk toegang tot staatshoofden en ministers en sommige CEO’s deden alsof ze haar niets kunnen weigeren. De baas van Mastercard, Ajay Banga, dacht bij hun eerste ontmoeting: dit is een kosmische grap. Wat moet een man met een tulband met een dame met een tiara? Maar hij ontdekte al snel dat ze handig gebruik maakte van haar publieke positie om anderen in een bepaalde richting te duwen. Zo koppelde ze hem op het World Economic Forum in Davos aan toenmalig Unilever-CEO Paul Polman met de ‘opdracht’ samen te werken.

Over haar omgang met de CEO’s zei ze zelf na afloop: ,,Ik ben mezelf. En ik zeg ze: it is not only the right thing to do, it is the smart thing to do. Het gaat nog om 1,7 miljard mensen, dat is een enorme markt voor ze.” Grote problemen als klimaatverandering en brede deelname aan het financiële systeem kunnen alleen opgelost worden als publiek en privaat samenwerken. Haar belangrijkste taak is het dan ook om mensen bij elkaar te brengen, vindt ze. ,,Het is zoals de rol van het koningschap: mensen bij elkaar brengen, dat is onze enige macht.”