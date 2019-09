The Good Place 4 en andere series die in week 39 verschenen

The Good Place 4

De slimste en meest gevatte sitcom van de laatste jaren neemt afscheid met een vierde seizoen. The Good Place begon met een sterk gegeven: wat als een ‘slecht’ persoon per ongeluk toch in de hemel terecht komt? Al snel ontwikkelde dit gegeven zich en jaste maker Michael Schur er in een razendsnel tempo grote plotontwikkelingen door. De uitstekende cast – met onder anderen Kristen Bell en Ted Danson – wist de absurde ontwikkelingen altijd te verkopen. Netflix, elke week een aflevering.

Vis a Vis 4

Ook de Spaanse gevangenisserie Vis a Vis, is toe aan een slotseizoen. Op papier lijkt het een variant op Orange is the New Black: de serie volgt een jonge vrouw die in de gevangenis terechtkomt. Hoe loopt haar verhaal af? Uit de koker van Álex Pina (La casa de papel). In 2020 verschijnt een spin-off: Vis a vis: El oasis. Netflix, acht afleveringen.

Transparent: Musicale Finale

Een derde afscheid deze week. Transparent zwaait af met een heuse musical. De Amerikaanse dramaserie begon in 2014 met het verhaal van een transgenderouder en haar neurotische familie. De serie kwam na het vierde seizoen stil te liggen nadat hoofdrolspeler Jeffrey Tambor werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Net als Kevin Spacey in House of Cards is zijn personage uit de serie geschreven. Bedenker Jill Soloway besloot verder om realisme los te laten en de overgebleven personages te laten zingen en dansen. Een waarschuwing: de eerste recensies van Amerikaanse critici zijn niet mals. Amazon Prime Video, 100 minuten.