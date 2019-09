OM eist opnieuw taakstraffen tegen ‘blokkeerfriezen’

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep opnieuw taakstraffen tegen de zogenoemde ‘blokkeerfriezen’ die twee jaar geleden betrokken waren bij de blokkade van de A7, waardoor een anti-Zwarte Pietdemonstratie werd verhinderd. De rechtbank in Leeuwarden veroordeelde vorig jaar 34 Friezen tot taakstraffen tot 240 uur, omdat zij drie bussen van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet tegenhielden. Vijftien van hen, en ook het OM, tekenden beroep aan.

Tegen Jenny Douwes, het boegbeeld van de groep, eist justitie nu 240 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf, onder meer vanwege opruiing. Douwes werd veroordeeld tot 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. Zij speelde volgens het OM een coördinerende rol: zo had ze een Facebook-evenement aangemaakt waarin werd opgeroepen tot de blokkade.

De anti-Zwarte Pietactivisten wilden demonstreren bij de landelijke sinterklaasintocht in het Friese Dokkum, maar werden op de A7 tegengehouden. Vervolgens werden zij door de autoriteiten teruggeleid naar de Randstad, omdat het risico op ongeregeldheden te groot was.

De eisen van het OM komen grotendeels overeen met de eerste uitspraak van de rechtbank. Volgens justitie werd door de blokkade de verkeersveiligheid in gevaar gebracht, waarop het de anti-Zwarte Pietactivisten het demonstratierecht werd ontnomen. Ook zou er geweld zijn gebruikt door de ‘blokkerfriezen’. Het gerechtshof in Leeuwarden doet op 31 oktober uitspraak.