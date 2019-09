OM doet onderzoek naar ABN Amro voor mogelijk overtreden witwaswet

Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar ABN Amro. Justitie wil weten of de bank voldoende heeft gedaan om witwassen te voorkomen, meldt de bank donderdag in een korte verklaring. Justitie bevestigt dat de FIOD onderzoek doet.

Het onderzoek van het OM richt zich op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aanleiding was een melding van De Nederlandsche Bank, laat justitie weten. De bank wordt ervan verdacht „gedurende een langere periode” ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd gemeld te hebben, terwijl dat wel verplicht is. Ook heeft de bank mogelijk te weinig onderzoek gedaan naar haar cliënten en niet op tijd afscheid genomen van klanten die zich niet aan de wet hielden.

‘Volledige medewerking’

De FIOD doet onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket en het Landelijk Parket van het OM. Waar de melding van DNB over ging, kan de centrale bank noch justitie in dit stadium toelichten. Ook details over onder meer de omvang van het onderzoek en de periode waarnaar gekeken wordt, worden in dit stadium niet naar buiten gebracht.

ABN Amro zegt woensdag van het onderzoek op de hoogte te zijn gebracht en „zal volledig meewerken”. De bank is naar eigen zeggen „transparant geweest” over haar inspanningen om zich beter aan de anti-witwaswetgeving te houden.

ABN Amro is mede onder druk van DNB al langer bezig met scherper beleid tegen witwassen, onder meer bij de zakenbank. „We hebben altijd aangegeven dat die verbeterprogramma’s nodig zijn”, laat een woordvoerder weten. Daarvoor is in het tweede kwartaal van dit jaar 114 miljoen euro opzijgezet, bleek begin vorige maand. Eerder werden daar ook al tientallen miljoenen voor uitgetrokken.

Hoewel ABN Amro erkent dat de aanscherping van het toezicht op het gedrag van klanten noodzakelijk was, durft de bank nog niet te zeggen of er in het verleden strafbare feiten zijn gepleegd. „Dat kunnen we niet inschatten. We doen ons best om het zo goed mogelijk te doen, maar het is aan de toezichthouders en het Openbaar Ministerie om mee te kijken of het goed genoeg is en of er fouten zijn gemaakt”, aldus een woordvoerder. Betere naleving van de anti-witwaswetgeving heeft volgens hem „voor de hele sector topprioriteit”.

Wwft

De Wwft moet witwassen en terrorismefinanciering tegengaan en verplicht banken na te gaan met wie ze zaken doen. Als klanten „risicovolle transacties” doen, moet verplicht melding gemaakt worden bij de daarvoor aangewezen organisatie, de zogenoemde Financial Intelligence Unit. Dat is volgens het Openbaar Ministerie noodzakelijk om „allerlei vormen van ernstige criminaliteit” effectief te kunnen bestrijden.

Eerder deed het OM al onderzoek naar ING vanwege overtreding van dezelfde wet. Die bank schikte uiteindelijk voor 775 miljoen euro omdat zij onvoldoende had gedaan om te voorkomen dat ING-rekeningen jarenlang gebruikt konden worden om geld wit te wassen. Dat was de grootste schikking ooit in Nederland.