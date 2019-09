Koreaanse tv-gekte naar RTL

‘Dames en heren, ik denk dat we zojuist de grootheid hebben mogen aanschouwen van het monster.” Deze woorden, zonder ironie uitgesproken door presentator Nick Cannon in The Masked Singer, raakt de kern van deze zangcompetitie: bizar, intrigerend. De kandidaat had inderdaad prachtig Sam Smiths Stay With Me gezongen – in harig monsterkostuum.

De tv-show golfde nog weken na in Amerikaanse media. ‘Is The Masked Singer leuk tijdverdrijf of een teken van het einde der tijden?’ kopte Los Angeles Times. ‘The Masked Singer is een reality-tv-koortsdroom’, schreef Vulture.com. Naar de finale keken 11 miljoen mensen, een van de best bekeken programma’s van dat moment in Amerika.

The Masked Singer is een – hoe kan het haast anders – Zuid-Koreaans format dat al succes had voor het in Amerika (en straks Nederland) landde. De show werd gespot door de Amerikaanse producent Craig Plestis toen hij in een Thais restaurant opmerkte dat iedereen om hem heen aan de buis gekluisterd zat. Hij googelde en 24 uur later had hij de rechten.

Online speculeren

Het concept is simpel: een zangcompetitie met twaalf beroemdheden van wie er wekelijks één wordt weggestemd door bekende juryleden en studiopubliek – tot er een winnaar is. Redelijk standaard dus, behalve die ene twist: ze dragen een enorm kostuum, zijn gemaskerd en hun stem is vervormd. De spanning zit niet zozeer in wie er wint, maar in wie ze zijn.

In Korea, waar het programma in 2015 debutteerde en The King of Masked Singer heet, zijn de maskers veel bescheidener omdat de Koreanen minder de nadruk op spektakel en meer op zang leggen. Amerika daarentegen koos juist voor spektakel en voor mysterie. Dat laatste past in een tijd waarin true crime-podcasts en tv-series daarover worden verslonden, merkte The Atlantic op. Vandaar dat het Amerikaanse publiek al bij die eerste aflevering druk online ging speculeren, met trending topics tot gevolg. Twitter vroeg zich massaal af wie er schuilging in het konijnenpak dat meer op Donnie Darko dan op de paashaas leek.

Absurde gokken

Hints vooraf hadden al verklapt dat het om een oud-boybandlid ging. Maar welke? De opties waren eindeloos, maar één ding was zeker: de kans dat Justin Timberlake in het pak zat was klein. Weliswaar had tv-zender FOX gepocht dat de twaalf kandidaten tientallen prijzen vertegenwoordigen (65 Grammy-nominaties, 16 platina-albums, 16 Emmy-nominaties), aan de b-sterrenstatus van de vijf juryleden (onder wie zanger Robin Thicke en de beroemde anti-vaxxer Jenny McCarthy) was wel af te lezen dat het geen grote namen zouden zijn. Wat de juryleden er overigens niet van weerhield om absurde gokken als ‘Beyoncé’, ‘Barack Obama’, ‘Lady Gaga’ en ‘Meghan Markle’ te doen.

In werkelijkheid waren de kandidaten meer ex-A: oud-NSYNC-lid Joey Fatone (het konijn), zangeres Gladys Knight (de bij) en zanger Donny Osmond (de pauw). Mensen die al over hun hoogtepunt heen waren en met The Masked Singer hoopten op nieuw publiek. Terechte winnaar was rapper T-Pain (het monster) die vóór hij het pak aantrok vooral werd geassocieerd met Auto-Tune en voor eens en altijd wilde laten zien dat hij ook zonder die techniek kan zingen. Missie geslaagd! Bij optredens zingt hij nu, naast zijn eigen hits, ook Stay With Me. In Nederland kocht RTL de rechten, vrijdag is de eerste uitzending. Ruben Nicolai presenteert, Gerard Joling en Carlo Boszhard jureren.

Zangwedstrijd The masked singer Vrijdag 27 september. RTl 4, 20.30 uur.