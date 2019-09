Italiaans hof: euthanasie toegestaan onder bepaalde voorwaarden

Euthanasie is vanaf nu onder bepaalde voorwaarden toegestaan in Italië. Dat heeft het Grondwettelijk Hof woensdag geoordeeld in een zaak over de euthanasie van een Italiaanse dj, melden Italiaanse kranten. De regering van het katholieke Italië zal de huidige wetgeving die euthanasie strafbaar stelt, moeten aanpassen na de uitspraak van het hof.

Volgens het hof moet er sprake zijn van fysiek en psychisch ondraaglijk lijden, moet het letsel onomkeerbaar zijn en moet de patiënt in staat zijn om zelf vrije en bewuste beslissingen te kunnen nemen. Ook moet een ethische commissie toestemming hebben gegeven voor euthanasie.

Auto-ongeluk

De aanleiding is een rechtszaak over de euthanasie van Fabiano Antoniani, beter bekend als dj Fabo. Die raakte vijf jaar geleden na een auto-ongeluk volledig verlamd en blind. Politicus Marco Cappato, die zich namens de Luca Coscioni-stichting inzet voor legale euthanasie, vertrok met Antoniani naar Zwitserland waar artsen euthanasie bij hem uitvoerden. Cappato, die lid is van de Radicale Partij, hing een celstraf van maximaal twaalf jaar boven het hoofd. Uitlokking of hulp aan zelfmoord is verboden in Italië en daar staat een celstraf op van vijf tot twaalf jaar.

Antoniani had een maand voor zijn dood nog een brief aan president Sergio Mattarella gestuurd waarin hij schreef dat hij dood wilde. „Het voelt alsof ik in een kooi gevangen zit. Ik kies ervoor om dood te gaan, zonder lijden.” Over zijn zaak zei het Italiaanse hof: „Wie in zijn toestand verkeert, heeft recht op hulp.” Cappato had zichzelf aangegeven bij de politie, omdat hij een proces wilde afdwingen bij de rechter, in de hoop dat de wet die euthanasie strafbaar stelt aangepast zou worden.

‘Allemaal vrijer’

In een reactie op Facebook schreef Cappato: „Vanaf vandaag zijn we allemaal vrijer, inclusief degenen die het niet eens zijn met euthanasie.” Matteo Salvini, de partijleider van de rechtse Lega Nord en minister van Binnenlandse Zaken, zei in een reactie dat hij tegen het toestaan van euthanasie is. „Het leven is heilig en ik zal nooit terugkomen op dit principe.”

De paus sprak zich vorige week nog uit over de zaak van Antoniani en waarschuwde voor het toestaan van euthanasie. „We kunnen en moeten de verleiding weerstaan om medicijnen te gebruiken om de wens van een zieke om te sterven te bevredigen”, aldus paus Franciscus. Ook bij verschillende katholieke organisaties is veel weerstand tegen de uitspraak van het hof.