Huurders sociale sector ervaren meer overlast door ‘verwarde’ buren

Huurders in de sociale sector ervaren vaker woonoverlast door hun buren. Dat concludeert de vereniging voor woningcorporaties Aedes naar aanleiding van eigen onderzoek onder 195 corporaties.

De overlast wordt vooral veroorzaakt door „personen met verward gedrag”, zoals bewoners met psychische problemen, dementie of een verslaving. Zij verwaarlozen de woningen, zorgen voor geluidsoverlast of zijn agressief tegen hun buren. Ook blijkt dat bijna 50 procent van de woningcorporaties te maken heeft met agressie richting medewerkers.

Informatie uitwisselen

De toename in overlast komt volgens Aedes doordat mensen met psychische problemen vaker zelfstandig wonen omdat er veel minder plekken zijn in zorgcomplexen en GGZ-instellingen. Bovendien wonen alleen mensen met de laagste inkomens in sociale huurwoningen, en komen psychische problemen vaker voor bij deze groep. Aedes haalt ook een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veilheid aan, waaruit blijkt dat goede zorg en begeleiding van deze kwetsbare personen vaak ontbreekt.

Corporaties nemen meerdere maatregelen tegen overlast, zoals het voeren van intakegesprekken voor aanvang van het huurcontract of het afsluiten van een huurovereenkomst onder voorwaarden bij huurders met mogelijk problematisch gedrag.

Aedes schrijft dat samenwerking met „lokale partners”, zoals gemeenten, politie en zorginstellingen, beter moet om de problemen met overlast tegen te gaan. Vooral de samenwerking met de GGZ en gemeentes zou moeizaam verlopen. 90 procent van de corporaties vindt het belangrijk dat gegevens van huurders makkelijker uitgewisseld moeten kunnen worden. Sinds de aangescherpte privacyregels zouden politie, gemeenten en de GGZ terughoudender zijn.