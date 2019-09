Thom Hoffman toont Indië vol repressie, racisme en destructie

Gewelddadige onderwerping

De exploitatie van de uitgestrekte archipel, waar de Nederlandse aanwezigheid om begonnen was, gedurende de negentiende eeuw is nadrukkelijk zichtbaar in de foto’s. Verwoeste landschappen door bijvoorbeeld mijnbouw, houtkap, oliewinning bepalen het beeld. Verder: onderschikking van de Indonesische bevolking in een onverbiddelijke hiërarchie. Een bevolking die op de beelden voor 1900 meestal massaal hurkend of bezig met zware arbeid in beeld komt. Boven hen gesteld zijn hun ‘inlandse’ vorsten en daarboven de witte mannen in nog wittere tropenuniforms.

En Hoffman toont vooral ook de gewelddadige onderwerping van de bevolkingsgroepen op de verschillende eilanden. Onverbiddelijke zwart-wit foto’s onttoveren de koloniale mythe van de zachtmoedige en meegaande bevolking die aan de hand van de koloniale resident, de ‘oudere broer’, tot beschaving en welvaart werd gebracht. In realiteit waren veldtochten tegen opstandige Indonesiërs aan de orde van de dag.

De schrijnende beelden van slachtpartijen in Atjeh begin vorige eeuw, waarbij hele dorpen werden omgebracht. Op sommige foto’s is zichtbaar dat hier en daar nog een verdwaasde peuter naast de dode lichamen van verwanten zit. De foto’s van de puputans, de massale zelfmoorden door Balinezen, die begin vorige eeuw geconfronteerd met de Nederlandse militaire overmacht de voorkeur gaven aan de zelfgekozen dood.

Het zijn beelden die rijmen met de relatief weinige foto’s die er zijn van het structureel geweld dat Nederlandse troepen na 1946 toepasten om de kolonie weer in bezit te nemen na de proclamatie van de Republiek Indonesië in augustus 1945. De foto van dorpelingen van de toenmalige Kampong Barroe in Zuid-Sulawesi die werden geëxecuteerd door manschappen van kapitein Raymond Westerling laat zien dat zijn beruchte ‘methode’ in feite al veel langer standaard werd toegepast door het koloniale leger.