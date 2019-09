Hoezootje en Dannietje

Je hebt mensen die goed gedijen bij tegenwerking, die niet reageren door af te haken maar met: Hoezo zou ik dit niet kunnen? Hoezo ben ik te jong, oud, zwart of licht? Bij tegenwerking gaan dit soort mensen zich nog meer inspannen, tot ze over die lat heen zijn of op de intensive care belanden. Je hebt er ook die op de eerste de beste ‘nee’ antwoorden met ‘dan niet’ en iets anders gaan doen, Hoezootjes en Dannietjes.

Tegenwerking dient niet verward te worden met tegenslag want tegenslag wordt gezonden door goden, het noodlot of toeval. Tegenwerking krijg je van miezerige medemensen, meestal in de vorm van ontmoediging: kan jij niet, is niks voor jou, ik zou iets kiezen waar je wel een boterham mee kunt verdienen, iedereen wil voetballer worden, wie gaat jou nou sponsoren.

De selectie tussen Hoezootjes en Dannietjes vindt bij sporters vroeg plaats, opvoeders zullen kinderen eerder aanmoedigen naar school te gaan dan naar een training en dat verschil wordt alleen groter naarmate tijd verstrijkt. Sporters moeten aan de lopende band hoezoën, daarom worden ze als ze eenmaal profs zijn door massa’s mensen aangemoedigd, want voor elke keer dat iemand de sporter ontmoedigde, moet een ander juichen op de tribune.

Dannietjes kiezen meestal de weg van de minste weerstand, die leidt van het veld af, richting automatische deuren, te klokken uren en een half leven luisteren naar de baas, in een pak dat eigenlijk te duur was. Pas als een Danniet tegen zijn pensioen aanschurkt, mag hij bovenin het gebouw met die automatische deuren beslissingen nemen, tot zijn hoge bloeddruk dat voor hem doet.

Zowel bij de redactie van NOS Studio Sport als bij de KNVB zitten vooral Dannietjes die eigenlijk sporter wilden worden maar daar of niet genoeg talent, of niet genoeg hoezo voor hadden. Op de golven van het WK riepen ze de eredivisie vrouwen te gaan uitzenden. Nu gaan ze liever overgooien met de hete aardappel van wie dat ook alweer gezegd heeft.

In de eredivisie vrouwenvoetbal stikt het van de Hoezootjes, want het enige dat voetbalsters in gulle mate toebedeeld krijgen is tegenwerking. Weinig geld, slechte faciliteiten en de zendtijd die over hen gaat, valt geregeld in handen van mannetjes die de speelsters met toewijding afkraken.

De Dannieten bij Studio Sport en de KNVB weten wel dat vrouwenvoetbal is gekomen om te blijven en te groeien. Dat vinden ze eng, dus proberen ze tijd te rekken, maar de speelsters, de kampioenschappen, de supporters en heel het vrouwenvoetbal zitten al in de lift. Hoezo max. capaciteit 500 kilo? Hoezo niet omhoog met z’n allen? Hoezo intensive care?

Ze drukken op de knop naar de bovenste verdieping en gaan toch. Omhoog. Richting die vergaderzaal waar de grote Dannieten hun voorgenomen programmering door de kleinere in een mooie powerpointpresentatie hebben laten zetten.

Soms, heel soms, heb ik te doen met die Dannieten met hun angsten en onzekerheden in hun te dure pakken. Zitten ze daar hoog in die toren ‘nee’ te verkopen, blind voor de reactie die dat in Hoezootjes ontketent.

Carolina Trujillo is schrijfster.

De column van Carolina Trujillo verschijnt vanaf volgende week op vrijdag online en op zaterdag in de krant.