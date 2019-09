Grote brand chemische fabriek Rouen, scholen gesloten

In een chemische fabriek in de Franse stad Rouen woedt sinds woensdagnacht een grote brand. In de wijde regio zijn donkere rookwolken te zien. De autoriteiten in de Normandische plaats hebben scholen in dertien nabijgelegen districten gesloten en wegen afgezet. Zij roepen inwoners van het gebied op binnen te blijven.

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de brand. Het vuur ontstond net na middernacht en de brandweer is donderdagmiddag nog steeds bezig met blussen. Sinds 14.00 uur is het vuur wel „onder controle”, aldus de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. Hij spreekt over een „buitengewone” brand. Tweehonderd brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden.

De brand brak uit in een magazijn een fabriek van de Amerikaanse chemiereus Lubrizol. Het bedrijf maakt onder meer additieven voor olie, brandstof en industriële verfsoorten. Voor zover bekend zijn er geen schadelijke hoeveelheden chemische gassen vrijgekomen, volgens een journalist van persbureau AFP is er wel in wijde omtrek een „scherpe geur” te ruiken.

Op sociale media delen inwoners van Rouen foto’s en video’s van de brand. Hierop is te zien hoe het vuur zich ontwikkelde en hoe de zwarte rookpluim over het landschap trekt.