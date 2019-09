Gletsjers smelten in rap tempo

Op lange termijn stijgt de zeespiegel harder dan gedacht en is er meer kans op overstromingen, blijkt uit het woensdag uitgebrachte onderzoeksrapport van het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties. Als gevolg van de opwarming van de aarde smelten gletsjers wereldwijd in rap tempo. In IJsland verdween dit jaar voor het eerst een gletsjer als gevolg van klimaatverandering en in de Zwitserse Alpen werd een begrafenis gehouden voor de Pizol-gletsjer'. De conclusie van het rapport is helder: overheden reageren te traag op klimaatverandering. Er is gecoördineerde, collectieve actie nodig om de schade aan ecosystemen en menselijke leefgebieden te beperken.