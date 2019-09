Gewapende overval op Nederlandse vrijwilligers in Oeganda

Een groep Nederlandse vrijwilligers in Oeganda is in de nacht van woensdag op donderdag overvallen in de Oegandese hoofdstad Kampala. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat donderdag weten dat twee Nederlanders gewond zijn geraakt bij de gewapende overval in het Oost-Afrikaanse land.

De groep van twaalf vrijwilligers, onder wie elf Nederlanders, bevond zich tijdens de overval in een compound die op dat moment werd bewaakt. Het is niet bekend hoe de Nederlanders gewond zijn geraakt. Beiden verkeren buiten levensgevaar, wel ligt één gewonde in het ziekenhuis. Het ministerie wil niets kwijt over de leeftijd van de slachtoffers. De Nederlandse ambassade in Oeganda verleent bijstand.

De Nederlanders waren met een vrijwilligersorganisatie in Kampala. Volgens De Telegraaf zet de organisatie zich in om mensen kennis te laten maken met Afrika, onder meer door het organiseren van stages. De overvallers zouden bij het binnendringen van de compound van de vrijwilligersorganisatie twee lokale beveiligers hebben mishandeld.