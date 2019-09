Gamemakers mijden Nederland en België om verbod op virtuele schatkistjes

Eindelijk, Mario Kart op de smartphone. De mobiele versie van het populaire racespel is sinds woensdag te downloaden in de app-stores. Een feestelijke dag voor veel fans. Behalve in België. Daar is het spel niet verkrijgbaar.

De reden: Mario Kart Tour bevat ‘lootboxes’, een soort virtuele schatkistjes waarvan je de inhoud pas weet als je deze voor echt geld koopt. En die zijn sinds vorig jaar verboden in België. Daarom brengt Nintendo sommige titels vanwege „de huidige onduidelijke situatie in België rond bepaalde in-game verdienmodellen” niet meer in het land uit. Eerder trok het al Animal Crossing en Fire Emblem Heroes terug uit de Belgische online gamewinkels.

Ook de Nederlandse Kansspelautoriteit maakte vorig jaar bekend dat gamemakers die lootboxes aanbieden, hoge boetes kunnen verwachten: de autoriteit ziet de doosjes als een vorm van gokken. De toezichthouder was gematigder dan haar Belgische evenknie; de schatkisten zijn hier alleen verboden als de koper de inhoud kan doorverkopen aan derden.

Toch beginnen gamemakers ook Nederland te mijden. Pokémon-spel Masters „wordt niet in Nederland en België beschikbaar gemaakt”, schreven makers DeNA bij de introductie deze maand aan beteuterde gamers. Sommigen probeerden vervolgens via een omweg de game bij Amerikaanse winkels te downloaden.

Lees ook: Digitaal schatkistje werkt vaak net als een gokautomaat (18/6/2019)

Verrast

De internationale game-industrie werd vorig jaar verrast door de aandacht van wetgevers in Nederland en België voor de gokelementen die al enige tijd gemeengoed zijn in bepaalde typen games, zoals smartphonespellen. Naar de doosjes met voetballers à 1 tot 3 euro van FIFA-maker Electronic Arts werd in België zelfs een strafrechtelijk onderzoek geopend.

Nederland en België vormen een relatief kleine gamemarkt: volgens marktonderzoeker Newzoo telden beide landen samen in 2017 zo’n 11 miljoen gamers, die 700 miljoen euro aan omzet genereerden. Ter vergelijking: internationaal waren games dat jaar goed voor 98 miljard euro omzet. Daarom maken gamemakers vooralsnog zonder veel economische schade een boogje om de twee landen heen, door lootboxes uit te schakelen of games zelfs helemaal niet meer aan te bieden.

In de VS en het Verenigd Koninkrijk wordt inmiddels ook gediscussieerd over lootboxes, die volgens critici naast de willekeur van de inhoud ook in geluidjes, visuele uitspattingen en andere stimuli veel weg hebben van gokmachines. Een aantal grote makers en uitgevers sloeg vorige maand de handen ineen en kondigde aan hun levens te beteren. Zo wordt vanaf volgend jaar bij lootboxes gemeld hoe groot de kans is dat je bepaalde voorwerpen wint. Of dit genoeg is voor de wetgever, blijft voorlopig de vraag.