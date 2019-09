‘Bijna tweeduizend arrestaties na demonstraties Egypte’

Egyptische autoriteiten grijpen hard in na een serie demonstraties tegen de regering van president Abdel Fattah al-Sisi. Het Egyptian Center for Economic and Social Rights meldt donderdag dat er inmiddels 1.915 mensen zijn opgepakt, onder wie 96 minderjarigen.

Demonstraties tegen de regering van president al-Sisi zijn zeldzaam. Demonstraties zijn verboden volgens het repressieve beleid van de autoritaire president. Toch gingen afgelopen vrijdag in Kaïro zo’n honderd jongeren de straat op om te protesteren, maar de demonstranten werden snel verdreven door politie. Ook in andere steden gingen mensen de straat op. Al snel volgden berichten over honderden arrestaties.

De nieuwe protesten worden aangewakkerd door oproepen op sociale media. Het YouTube-kanaal van de in Spanje wonende Egyptenaar Mohamed Ali is razend populair. Ali, eigenaar van een bouwbedrijf, beschuldigt president Sisi van corruptie en het verkwanselen van publiek geld. Sisi noemde de aantijgingen in een televisietoespraak „leugens en laster”.

De beschuldigingen van Ali landen desalniettemin in vruchtbare aarde. De economie in Egypte presteert slecht en het leger controleert er al decennia een groot deel van. Vanwege belastingvoordelen en goedkope, dienstplichtige arbeidskrachten worden private bedrijven de markt uit gedrukt.