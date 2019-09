AZ stijgt naar derde plaats na 3-0 zege bij Feyenoord

AZ heeft donderdag de uitwedstrijd tegen Feyenoord met 3-0 gewonnen. De ploeg uit Alkmaar, die voor het eerst sinds 2011 won in de Kuip, stijgt door de zege in de inhaalwedstrijd naar de derde plaats van de eredivisie. Voor de Rotterdammers is het de eerste nederlaag van het seizoen.

Halverwege de eerste helft ontsnapte AZ aan een achterstand toen Jens Toornstra op de lat schoot. De ploeg uit Alkmaar kwam in de 39ste minuut op voorsprong, Myron Boadu schoot de bal van dichtbij raak uit een voorzet van verdediger Owen Wijndal. Kort voor rust kwam Feyenoorder Steven Berghuis goed weg. Een zware overtreding van de Feyenoorder, een tackle van achteren op Teun Koopmeiners, werd met geel bestraft.

Blunder

Vijf minuten na rust verdubbelde AZ de voorsprong. Calvin Stengs schoot de bal van buiten het strafschopgebied achter doelman Kenneth Vermeer. Zeven minuten voor tijd was de wedstrijd definitief beslist. Oussama Idrissi scoorde het derde doelpunt na een blunder van Eric Botteghin. De verdediger verspeelde de bal omdat hij niet oplette toen hij deze kreeg aangespeeld van zijn doelman.

Feyenoord blijft door de nederlaag met tien punten steken op de tiende plaats. AZ is met zestien punten de nieuwe nummer drie en heeft één punt minder dan de gedeelde koplopers Ajax en PSV.