Amsterdamse basisschool moet sluiten vanwege lerarentekort

De Amsterdamse basisschool de 16e Montessori gaat dicht omdat er te weinig leerkrachten zijn. Dat melden Het Parool en RTL Nieuws donderdagavond. Voor zover bekend is het de eerste school in Nederland die moet sluiten vanwege een lerarentekort. De school was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

De ouders van de 111 leerlingen van de basisschool hebben donderdag op een informatiebijeenkomst te horen gekregen dat de school op 1 januari sluit. De leerlingen van groep 6, 7 en 8, waar het lerarentekort het grootst is, moeten na de herfstvakantie zelfs al afscheid nemen. De leerlingen worden de komende weken onderverdeeld over andere scholen van Stichting Sirius, de koepel waar de 16e Montessori onder valt.

De basisschool heeft vijf leerkrachten nodig - de school heeft vijf groepen - maar heeft er maar twee. Het tekort werd de afgelopen tijd opgelost door leerkrachten en zzp’ers in te huren. Ook de interim-directeur stond vaak voor de klas.

Lees ook: Het lerarentekort is een ‘nationale ramp’

Onderwijsinspectie

Hubert de Waard, bestuurder van Stichting Sirius, zegt tegen Het Parool dat de school geen andere keuze had. „We kunnen op deze manier geen goed onderwijs waarborgen. De rek is eruit.” De Waard hoopt dat de sluiting van de school „een signaal” is voor heel Nederland. Uit een peiling van koepelorganisatie PO-Raad bleek afgelopen zomer dat alle basisscholen in Nederland na de zomervakantie samen een tekort van 1.400 docenten verwachtten.

De Onderwijsinspectie gaf de school in juli een onvoldoende, het op één-na-slechtste oordeel, omdat de „onderwijskwaliteit onvoldoende is”. Uit het rapport van de inspectie blijkt onder meer dat „het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en het didactisch handelen van de leraren” tekortschoot. Het is onduidelijk hoe dit in verband staat met het tekort aan leerkrachten. Volgens de school is het oordeel van de inspectie niet de reden voor de sluiting. De Waard: „Dat is het lerarentekort.”

Het ministerie van Onderwijs noemt de situatie tegenover persbureau ANP „heel vervelend voor de leerlingen en hun ouders”. Het ministerie zegt niet precies te weten welke situatie hieraan ten grondslag ligt.