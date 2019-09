Amerikaans reisverbod voor Raúl Castro wegens steun aan Maduro

De voorzitter van de Cubaanse Communistische Partij Raúl Castro mag de Verenigde Staten niet meer betreden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo donderdag bekendgemaakt. Volgens Pompeo heeft Castro, de invloedrijkste persoon van Cuba, mensenrechten geschonden door het regime van de Venezolaanse president Nicolás Maduro te steunen. Ook de directe familie van Castro mag de Verenigde Staten niet meer in.

Volgens Pompeo is Castro indirect verantwoordelijk voor het „geweld, de intimidatie en de repressie” door het regime-Maduro. Ook stelt de minister dat Castro in Cuba aan het hoofd staat van „een systeem dat zonder reden duizenden Cubanen vastzet en op dit moment ook meer dan honderd politieke gevangenen in cellen heeft”.

Strijd tegen Maduro

Met de sanctie willen de Verenigde Staten vermoedelijk vooral dat Cuba stopt met het steunen van Maduro. Afgelopen zomer besloten de VS al het Amerikaanse cruiseverkeer naar Cuba aan banden te leggen vanwege de „destabiliserende rol” die Cuba zou spelen door de Venezolaanse president te steunen.

De VS erkennen Maduro niet meer als de rechtmatige leider van Venezuela, het land zou geleid moeten worden door oppositieleider Juan Guaidó. Maduro heeft het leger echter nog achter zich staan en heeft daarom voorlopig de touwtjes in handen. In de afgelopen maanden hebben de VS afstand genomen van landen die het regime van Maduro steunen, waaronder Cuba. Maduro en zijn bondgenoten stellen op hun beurt dat Guaidó een marionet van de Amerikaanse regering is.

Castro is de broer van revolutionair Fidel Castro, die de republiek Cuba omvormde naar een communistische staat. Raúl Castro is naast secretaris-generaal van de Communistische Partij ook de voorzitter van het politbureau. In deze functies oefent hij veel invloed uit op politieke en militaire beslissingen van Cuba.