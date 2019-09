Als Thierry Baudet zichzelf in drie woorden zou moeten omschrijven dan zou hij kiezen voor ‘eerlijk’, ‘onstuimig’ en ‘warm’. Bij interviewer Yves Gijrath, de man die na een diepe val met de Miljonair Fair opkrabbelde met de Masters of Luxury, gulpte daarna het woord ‘mooi’ uit de mond. In zijn podcast met de geweldige titel 1-2-tje met Yves ontvangt hij gasten met wie hij op goede voet staat in een warm bad. Voor Thierry gooide hij af en toe wat lavendel in het water.

Als ik met het pistool op het hoofd dan toch iets positiefs moet noemen aan al die podcasts waarin semi-bekende Nederlanders de interviewer gaan uithangen is het dat je goede interviewers steeds meer gaat waarderen.

Wel zo eerlijk om te zeggen dat ik het een-tweetje tussen Yves en Thierry het volle uur en een beetje heb uitgezeten. Ik stond een mand was weg te werken en schoot geregeld in de lach vanwege het kluchtige geheel.

Yves Gijrath ontpopte zich tot een soort Harry Mens 2.0. Hij stelde een vraag en liet na een antwoord van Thierry vaak met nasaal gekreun, maar soms met ‘ja, ok’ of ‘nee, ok’, blijken dat hij er hetzelfde over dacht. Of het nog beter wist, want Yves Gijrath weet van alles veel. Je ging je al luisterend afvragen wanneer Thierry hem ging vragen als minister van Sport voor zijn kabinet VVD-CDA-PVV-SGP-FVD-50Plus dat ze samen zaten te formeren.

„Jij hebt niet zoveel met sport, he?” zei Gijrath, die refereerde aan een eerdere ontmoeting tussen de twee ten tijde van het WK-voetbal voor vrouwen: „Je lag toen onder vuur omdat je zogenaamd een hekel had aan vrouwen.”

Thierry antwoordde met een vraag. Of schaak ook een sport was? Hij had laatst nog een potje gespeeld. Gijrath: „En hoe opende je? D2-D4?”

Thierry: „Nee, E2-E4.”

Gijrath: „Kijk aan!”

Vraag van Yves Gijrath, meesterinterviewer: „Als je een tattoo laat zetten, wat zou daar dan op moeten staan?”

Thierry: „Ik wil geen tattoo.”

Yves: „Een neptattoo dan.”

Thierry: „Jij zei net in de wandelgangen: ‘Wie geschoren wordt, moet stilzitten.’ Dat vind ik wel een mooie.”

Yves: „Hoe zeg je dat in het Latijn? Iets met ‘libre’?”

Thierry: „Uh... Daar gaan we even over nadenken.”

Toen het klaar was zeiden ze tegen elkaar hoe fijn ze het met elkaar hadden gevonden. De luisteraars bleven zonder nieuws achter, of het zou deze drijfveer van Thierry moeten zijn: „Ik ben lid van de mensheid, maar ik heb ook te zorgen voor dit kleine landje.”

Denk daar even een goedkeurend kreuntje van Yves Gijrath bij.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 september 2019