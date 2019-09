In Groningen zijn woensdagavond zeker drie mensen lichtgewond geraakt bij een steekincident. Er is al een verdachte aangehouden en een wapen in beslag genomen.

Volgens RTV Noord vond de steekpartij rond 21.40 uur plaats op het terras van de Drie Gezusters, een populair restaurant en café in het centrum van de stad. Een politiewoordvoerder wil dat desgevraagd nog niet bevestigen.

De omgeving is ruim afgezet en er is onderzoek begonnen door de technische recherche.

Dit bericht wordt aangevuld.