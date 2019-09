VN: geen soldaten van Sri Lanka meer in vredesoperaties

Sri Lanka mag geen troepen meer leveren voor de internationale vredesmachten van de Verenigde Naties. Een woordvoerder van de VN heeft woensdag aan persbureau Reuters laten weten dat het land op die manier wordt gesanctioneerd voor de aanstelling van een oorlogsveteraan binnen de legertop, die wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden.

In augustus werd Shavendra Silva benoemd tot stafchef van het Sri Lankese leger. De benoeming leidde tot scherpe kritiek van mensenrechtenorganisaties. Tijdens de burgeroorlog in Sri Lanka, waarin Tamil Tijgers vochten om een eigen staat, gaf de generaal leiding aan een speciale eenheid. Die zou in de laatste, zeer bloedige fase, van dat conflict ongewapende rebellen hebben gedood. Silva’s troepen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan buitenrechtelijke executies en marteling van gevangenen. Hijzelf heeft die beschuldigingen altijd ontkend.

„We hebben de regering van Sri Lanka ingelicht over onze bezorgdheid over de benoeming van Shavendra Silva”, zo stelt de woordvoerder van het departement van de VN-vredesmachten. Met die reserves is volgens de VN te weinig gedaan. Volgens de organisatie komt daardoor Sri Lanka’s toewijding aan de bescherming van de mensenrechten en rechtvaardigheid in het geding. De schorsing betreft de inzet van Sri Lankese troepen, „behalve wanneer door die schorsing de veiligheid van VN-vredesoperaties ernstig in het geding zou komen.”