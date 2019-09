Mosselen met chorizo

Het mosselseizoen begint jaarlijks in juni en loopt helemaal door tot en met winter – als er een ‘r’ in het seizoen zit, dan kun je ze krijgen. Sergio Herman eet ze graag met chorizo en rijst – het zit ergens tussen een risotto en paella in.

Fruit de sjalotten met drie fijngesneden teentjes knoflook in een eetlepel olijfolie. Voeg de bombarijst toe en fruit hem mee. Voeg 100 milliliter witte wijn toe en laat inkoken tot een kwart van het volume. Voeg de kippenbouillon toe. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar en houd apart.

Verhit een grote lage bakpan. Doe de zoete ui, de bladselderij, de chorizo, een teentje knoflook en de takjes tijm met twee eetlepels olijfolie in de pan. Voeg de mosselen en de tomatenblokjes toe en kruid met zwarte peper. Bak de mosselen goed aan. Voeg de overige witte wijn toe. Dek de pan maximaal twee minuten af.

Voeg de boter, de room en de rijst toe en schud door. Werk de mosselen af met limoenrasp en -sap. Voeg de platte peterselie toe en besprenkel met olijfolie.

VOOR 4 PERSONEN: 2 sjalotten, fijngesneden 4 teentjes knoflook, fijngesneden 3 el + extra olijfolie 100 g bombarijst of risottorijst 200 ml witte wijn 300 ml kippenbouillon 1 kg mosselen, schoongemaakt 1 zoete ui, in halve maantjes 4 takjes bladselderij, inclusief steeltjes, grof gesneden 100 g zachte chorizo, grof gesneden 5 takjes tijm 1 tomaat, ontveld, in kleine blokjes versgemalen zwarte peper 2 el gezouten boter 1 el room 1 limoen, rasp en sap 4 takjes platte peterselie, grof gesneden Sergio Herman Sobremesa Uitgever: Carrera Prijs: € 34,99