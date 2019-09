Thomas Cook Nederland vraagt uitstel van betaling aan

De Nederlandse tak van Thomas Cook, waar ook Neckermann Reizen onder valt, heeft woensdag uitstel van betaling aangevraagd, dat meldt het bedrijf. De Amsterdamse rechtbank zou daarmee hebben ingestemd. Maandag ging het Britse moederbedrijf al failliet. Toen werd bekend dat een groot deel van de door Thomas Cook Nederland gepland reizen niet doorgingen.

Klanten kunnen hun geld terugkrijgen via Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Zij stelden dinsdag een noodtelefoonnummer in voor gedupeerde reizigers. Het nummer is inmiddels al meer dan vijfhonderd keer gebeld.

De komende dagen gaat een bewindvoerder van de rechtbank in gesprek met het bedrijf en haar medewerkers over de gevolgen.

Dit bericht wordt aangevuld.