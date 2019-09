Recht op onbereikbaarheid voor eerste keer in cao

Werknemers in de gezondheidszorg hoeven binnenkort niet meer bereikbaar te zijn als zij niet aan het werk zijn. Vakbond FNV meldt woensdag dat de nieuwe cao in de gehandicaptenzorg de eerste in Nederland is waarin dit recht op onbereikbaarheid is opgenomen. De FNV wil dit recht ook in andere cao’s vastleggen.

„Die afspraak garandeert dat je dus echt vrij bent op je vrije dag”, schrijft de FNV in een verklaring. Volgens de vakbond hebben werknemers in de gehandicaptenzorg er last van buiten werktijd bereikbaar te moeten zijn. Leden moeten nog instemmen met de nieuwe cao, die door de FNV met positief advies is voorgelegd.

Lees ook: Nederlanders ervaren steeds meer werkdruk

Meer zeggenschap

De FNV stelt dat werknemers meer zeggenschap moeten krijgen over hun werktijden en vrije tijd. „Daar hoort bij dat werknemers zich niet onder druk gezet moeten voelen om hun mobiele telefoon of laptop tijdens privétijd in de gaten te houden.” Daardoor zijn werknemers ook privé met hun werk bezig, en dat veroorzaakt stressklachten.

In februari diende Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) een voorstel in om het recht op onbereikbaarheid wettelijk vast te leggen. Zijn wetsvoorstel, dat in 2021 in werking moet treden, moet nog in behandeling worden genomen. Volgens Van Dijk is zijn voorstel meer „van deze tijd” door het toenemende gebruik van bijvoorbeeld smartphones. Nieuwe regelgeving vindt hij nodig „om ervoor te zorgen dat werknemers tot rust kunnen komen”.