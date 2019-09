PSV wint maar overtuigt niet tegen FC Groningen: 3-1

PSV heeft de inhaalwedstrijd tegen FC Groningen woensdag moeizaam gewonnen. Ondanks een technisch en tactisch overwicht zette de thuisclub de zege na de rust op het spel. Pas in de extra tijd stelde invaller Bruma de overwinning veilig: 3-1.

De Brabantse ploeg leidde bij de rust comfortabel met 2-0 dankzij treffers van Pablo Rosario en Denzel Dumfries. Na de pauze waande de formatie van coach Mark van Bommel zich iets te vroeg winnaar. FC Groningen kwam in de 70e minuut door een treffer van Ramon Lundqvist (ex-PSV) terug tot 2-1, maar de blamerende gelijkmaker bleef PSV bespaard. Bruma zorgde, met goedvinden van de VAR, voor opluchting in Eindhoven.

Bij PSV maakte Ritsu Doan uitgerekend tegen zijn vorige club zijn debuut in het basisteam. De Japanse international kon niet echt imponeren.

PSV leidt nu in de eredivisie met 17 punten. Ajax kan op gelijke hoogte komen met winst woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.