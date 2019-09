Plácido Domingo stopt bij Metropolitan Opera na beschuldigingen

De van seksueel wangedrag beschuldigde operazanger Plácido Domingo heeft zich dinsdag teruggetrokken uit de nieuwe voorstelling van de Metropolitan Opera in New York, meldt de The New York Times.

De in opspraak geraakte Spaanse tenor zou de hoofdrol verzorgen in de nieuwe voorstelling van Macbeth, die woensdagavond in première gaat. Het zou zijn eerste optreden in de Verenigde Staten zijn sinds beschuldigingen door zeker twintig vrouwen.

De 78-jarige Domingo werd in augustus beschuldigd door acht zangeressen en een danseres. Zij zouden eind jaren tachtig betast of gezoend zijn bij operagezelschappen waar Domingo leidinggevende functies had. Begin deze maand traden elf andere vrouwen met soortgelijke beschuldigingen naar buiten.

Na de eerste aantijgingen in augustus startte de Los Angeles Opera, waar Domingo directeur is, een onderzoek. De San Francisco Opera en Philadelphia Orchestra wachtten dat onderzoek niet af en schrapten begin deze maand al concerten met de zanger.

De operazanger spreekt de beschuldigingen in The New York Times tegen. Hij maakt zich zorgen over „een klimaat waarin mensen worden veroordeeld zonder de juiste procedure”.