Op zoek naar de nieuwe Eva Jinek

Ze schijnen echt in paniek te zijn. Kennelijk waren de kantoren van de publieke omroep de enige plaats in Hilversum waar men de overstap van Eva Jinek naar RTL niet zag aankomen. Er werd zaterdag dadelijk een crisisberaad belegd, meldde RTL Boulevard. En op maandag nog een.

De Boulevard-kenners dachten dat Jeroen Pauw vanaf januari Jinek wel een tijdje zou vervangen. En daarna? Ze lieten het namen regenen, waarbij elke kandidaat een bezwaar meekreeg: Matthijs van Nieuwkerk (te duur), Nadia Moussaid (te onervaren), Dionne Stax (nog minder ervaren), Fidan Ekiz (te uitgesproken) en Rick Nieman (te man). Je kunt Simone Weimans, Mariëlle Tweebeeke en Margriet van der Linden nog aan het lijstje toevoegen.

Of Renze Klamer, die vorig jaar elke dag de bijna onzichtbare (want op themakanaal NPO Extra 1 verstopte) talkshow Na het nieuws presenteerde. Sinds deze week is Na het nieuws terug. Zonder Klamer, maar met drie nieuwe presentatoren: Dzifa Kusenuh, Samya Hafsaoui en Sophie Frankenmolen. Daarmee wordt het programma stiekem een soort ‘Op zoek naar de nieuwe Jinek’.

Deze week is Hafsaoui als eerste aan de beurt. Ze werkte eerder voor DWDD en dat zie je aan haar alerte en opgeruimde presentatie. Dinsdag behandelde ze de Brexit alsof het een soap was en benoemde ze een reeks plottwists en cliffhangers. Ze bracht ook Ludo Sanders ter sprake – ik heb te weinig Goede tijden, slechte tijden gezien om de portee van die vergelijking volledig te doorgronden. De jeugdigheid van Na het nieuws zit ook in de gasten en hun verengelste taal. Zo hoorde ik twee keer ‘administratie’ voor ‘regering’ en het mij tot dusver onbekende ‘electies’.

Dat Hafsaoui een talent is, kan iedereen zien – al had ze de neiging om zelf veel te praten (een innerlijke Jort Kelder, zeg maar). Vooral in een gesprek met publiciste Hasna El Maroudi over dubbele nationaliteiten wilde Hafsaoui zo graag haar eigen voorbeelden geven dat ze haast langer aan het woord was dan haar gast. Maar als Kusenuh en Frankenmolen het even goed doen, krijgt de Jinek-taskforce van NPO nog een luxeprobleem.

De echte Jinek is natuurlijk ook nog op de publieke omroep te zien. Dinsdagavond laat kreeg zij Wybren van Haga aan tafel, de man die er na lange inspanningen in was geslaagd om zijn VVD-integriteitsschandalen-bingokaart vol te krijgen en dus uit de fractie was gekieperd.

Van Haga leek nog steeds niet goed te begrijpen waarom. Het probleem was dat hij werd gechanteerd. Hij was veel verder gegaan dan nodig met het ‘op afstand zetten’ van zijn zakelijke activiteiten – al had hij ook nog panden ‘in box drie’ en die waren privébezit dus die telden niet, vond hij.

Het kostte Jinek weinig moeite om de inconsequenties in Van Haga’s redeneringen bloot te leggen, ook al omdat het Kamerlid maar niet duidelijk wist te maken waarmee hij dan werd gechanteerd. Toen hij stelde bij een eerdere affaire door de integriteitscommissie van de VVD te zijn vrijgepleit, brak verslaggever Joost Vullings in. Hij kraakte het rapport in een paar zinnen: „Als ik een keer iets fout doe, hoop ik ook dat ik door de VVD word onderzocht.”

Van Haga was rijp voor de sloop, maar Jinek drukte niet door. Toen bleek dat hij niet wilde vertellen of hij doorgaat als eenmansfractie schakelde ze al snel door naar het vederlichte tweede deel van haar show: een interview met Leonid Slutsky, de tot cultheld uitgegroeide trainer van Vitesse en een gesprek over vampiers. De overgang naar RTL zal soepel verlopen.