Nooit eerder verschenen muziek van Bob Dylan en Johnny Cash alsnog uitgebracht

Twintig, deels nooit eerder uitgebrachte songs die Bob Dylan en Johnny Cash in 1969 samen opnamen, zullen op 1 november alsnog worden uitgebracht. Dat gebeurt in The Bootleg Series, een serie boxsets met niet eerder uitgebracht materiaal van Bob Dylan, steeds uit een bepaalde periode van zijn carrière.

Dylan en Cash kwamen op 17 en 18 februari 1969 bijeen in een studio in Nashville, Tennessee voor een jamsessie waaraan ook rockabilly-ster Carl Perkins deelnam. Ze speelden covers en ook nieuwe songs. Bijvoorbeeld het nummer ‘Wanted Man’ van Cash, dat de countryster een week later bij zijn legendarische optreden in de San Quentin-gevangenis voor het eerste publiekelijk uitvoerde. Samen zongen Cash en Dylan ‘Girl from the North Country’, een Dylan-song uit 1963. Het duet kreeg twee maanden na de jamsessie een plek op Dylans album Nashville Skyline.

Op Travelin’ Thru - The Bootleg Series 15, een doosje met 3 cd’s, zullen naast de opnamen met Johnny Cash ook songs en versies van songs staan die Dylan liet afvallen voor zijn in 1969 uitgebrachte albums Nashville Skyline en John Wesley Harding.

De opnamen van het laatste album zijn voor de vele Dylan-watchers altijd een fascinerend onderwerp geweest. Niet alleen zijn de outtakes van dat album nooit verspreid op illegaal uitgebrachte langspeelplaten, ook heeft Dylan over de drie dagen durende opnamesessie nooit veel willen prijsgegeven.

De opnamebanden van de acht dagen die Dylan nodig had voor Nashville Skyline zijn deels verloren gegaan. Dat er nog iets van resteert, is te danken aan een technicus die banden mee naar huis had genomen. Sony, de platenmaatschappij van Dylan, kocht de opnamen terug van de technicus.

Op het album is te horen dat June Carter Cash, de echtgenote van Cash in de studio suggereerde dat Cash en Dylan ‘Girl from the North Country’ als duet zouden zingen. Volgens het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone reageerde Dylan enthousiast. Alleen kon hij zich de tekst van zijn vijf jaar eerder geschreven lied niet meer herinneren. Op het album is te horen hoe Dylan na June Carters suggestie zegt: „I like that, I just don’t really remember that.”