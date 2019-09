Minister: Stint-documenten over het hoofd gezien

Het is onduidelijk waarom de Stint in zomer 2011 is getoetst aan de hand van concepteisen waarvan toen al bekend was dat die niet streng genoeg waren. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) woensdagavond in een brief aan de Tweede Kamer (pdf).

Lees ook het nieuwsbericht van woensdagochtend: ministerie wist in 2011 al over tekortkomingen Stint

De Kamer had om uitleg gevraagd naar aanleiding van berichtgeving eerder op de dag door RTL Nieuws. Uit documenten in handen van dat programma blijkt dat het ministerie in 2011 op de hoogte was van problemen met de Stint. Zo was de remweg te lang, een criterium waarop later in datzelfde jaar de eisen nog zijn verscherpt. Toen de Dienst Wegverkeer (RDW) die strengere, permanente eisen eenmaal had ingevoerd, is de Stint daar niet meer aan getoetst.

Volgens Van Nieuwenhuizen is niet meer te achterhalen of op haar ministerie is overwogen de nieuwe test toe te passen op het voertuig. Ze ontkent dat ze moedwillig informatie heeft achtergehouden. Documenten over het toetsen van de Stint zijn volgens de minister wel „over het hoofd gezien in de veelheid van documenten”.

In haar brief stelt zij dat ze eerder is ingegaan op Kamervragen over de Stint. Sinds september vorig jaar, na een dodelijk ongeluk met vier kinderen in Oss, wordt onderzoek gedaan naar de bolderkar. De minister zegt dat ze in januari uitleg heeft gegeven over dat onderzoek, en dat het haar daarom niet noodzakelijk leek de twee documenten later nog na te zenden, omdat „de strekking” al bekend was. Ze heeft ze begin deze maand wel aan RTL verstrekt.

De Stint werd vooral gebruikt om kinderen mee te vervoeren. Na het ongeluk in het Brabantse Oss, een botsing tussen een trein en een Stint waarbij vier kinderen om het leven kwamen, werd de elektrische kar verboden. Het voertuig mag nog altijd niet de weg op.

Van Nieuwenhuizen schreef de brief aan de Kamer vanuit het buitenland; zij is momenteel in New York.

Correctie woensdag 25 september 2019: in een eerdere versie van dit bericht werd abusievelijk melding gemaakt van een te korte remweg. Dat klopt niet; de remweg van de Stint was juist te lang. Hierboven is dat aangepast.