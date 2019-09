Mijn 14-jarige wil gaan drinken

Moeder: „Mijn zoon (14) heeft mij verteld dat hij over een paar weken naar een feest gaat met vrienden en dat ze thuis gaan indrinken. Hij heeft nog geen alcohol gedronken. Hij is benieuwd wat er gaat gebeuren, en kijkt er enorm naar uit. Hij gaat met vrienden die al wel alcohol hebben gehad en blijft bij één van hen slapen. Hij heeft mij gevraagd om dit aan niemand te vertellen.

„Ik vind het fijn dat hij mij in vertrouwen neemt, maar ik worstel ook met de opgelegde geheimhoudingsplicht. Mijn stiefzoon van 14 gaat ook mee naar dat feest. Ik mag dat van mijn zoon niet tegen mijn partner, de vader van stiefzoon, zeggen. Terwijl zijn zoon dus ook gaat drinken.

„Ik heb mijn zoon gezegd dat ik blij ben dat hij eerlijk is, maar dat ik 14 jaar te jong vind. Hij zei dat hij de enige is die dit eerlijk tegen zijn moeder zegt; de anderen zouden dit nooit thuis vertellen.

„Moet ik dit delen met mijn partner? Daarmee beschaam ik het vertrouwen van mijn zoon en heb ik kans dat hij me in de toekomst niet meer in vertrouwen meer neemt. Moet ik de andere ouders inlichten? Het voelt vervelend om mijn zoon naar dat feest te laten gaan, wetende dat ik hem die nacht niet thuis heb.”

Kinderen beschermen

Ina Koning: „Uw antwoord moet zijn: ‘Ik vind het niet goed als jij gaat drinken’. 14 is te jong.’ En als uw kind toch naar dit feestje gaat, zou ik hem zeggen thuis te komen slapen, zodat u weet hoe het met hem gaat.

Ina Koning houdt zich als universitair docent jeugdstudies aan de Universiteit Utrecht bezig met de invloed van ouders op middelengebruik van jongeren.

„U schaadt hiermee niet het bondgenootschap met uw zoon, maar beschermt hem tegen schadelijk gedrag. We weten uit onderzoek dat kinderen minder middelen gebruiken als ouders duidelijke regels stellen en hun kinderen monitoren.

„Of u uw partner moet inlichten, kan ik niet zeggen; dat hangt er vanaf hoe de leden van dit samengestelde gezin met elkaar omgaan. Dat ligt soms ingewikkeld.

„Of u de andere ouders moet informeren, hangt af van de betrokkenheid die uw zoon heeft met de andere kinderen. Als ze bevriend zijn, zou ik dat doen. Zeker de ouders waar de kinderen gaan indrinken. Maar als u anderen inlicht, doe het dan niet achter de rug van uw zoon om. Hij heeft met zijn openheid ook uw openheid verdiend.”

Open kaart spelen

Bas Levering: „Een kind van 14 mag inderdaad nog niet drinken, dat is geen twijfelgeval, dat is te jong. Dat hij u over zijn voornemen in vertrouwen neemt, zou uw antwoord niet moeten beïnvloeden. En wat is ‘in vertrouwen nemen’? Uw zoon polst u over ongewenst gedrag. Hij kijkt hoe ver hij kan gaan. Stel dat hij u ‘in vertrouwen’ vertelt dat hij en zijn vrienden in de stad altijd expres door rood rijden, dan grijpt u toch ook in?

Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk en deed onderzoek naar de rol van geheimen in de opvoeding.

„U wilt hier dus een barrière opwerpen. En natuurlijk licht u de andere ouders in over dit feest, en uw partner ook. U kunt een geweldige ellende aanrichten als u hier stiekem over doet. Denk aan het boek Partycrash van Roelof Broekman, waarin hij vertelt over het uit de hand gelopen 15-jarige verjaardagsfeestje van zijn dochter. De dronken kinderen richtten een ravage aan. Toen Broekman de ouders confronteerde, bleken die het alcoholgebruik oogluikend toe te staan.”