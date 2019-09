Middeleeuws paneel uit keuken bejaarde Franse vrouw wordt voor miljoenen geveild

Een klein Frans veilinghuis biedt eind oktober een schilderijtje aan van de Florentijnse schilder Bencivieni di Pepo (1240-1302), ook wel bekend als Cimabue. Het houten paneeltje met een afbeelding van Christus hing boven het fornuis in de keuken van een hoogbejaarde Franse vrouw, in een dorpje ten noorden van Parijs. De verwachte opbrengst: 4 tot 6 miljoen euro.

Het is een ontdekking van Eric Turquin, de Franse kunstexpert die drie jaar geleden een vermeende Caravaggio vond op de zolder van een landhuis in Toulouse. Diverse experts betwijfelden de toeschrijving aan de Italiaanse barokschilder. In juni zou het schilderij geveild worden met een richtprijs van 100 miljoen euro. Vlak voor de veiling werd het schilderij echter met een onderhandse verkoop verkocht. Volgens The Art Newspaper aan de Amerikaanse miljardair J. Tomilson Hill voor een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro.

Cimabue is een baanbrekende schilder die zorgde voor een nieuwe richting in de kunsten welke leidde tot de Renaissance. Tijdgenoot Dante noemt de schilder in zijn epos De Goddelijke komedie.

De eigenaresse van het schilderij dacht dat het om een Russisch icoon ging. De vrouw, die in de negentig is en anoniem wil blijven, wilde haar huis verkopen. De taxateur van haar inboedel schakelde Turquin in voor de toeschrijving van het ongesigneerde schilderij.

Het ontdekte paneel en twee werken van Cimabue die van hetzelfde veelluik afkomstig zouden zijn. 'De geseling van Christus' is van de Frick Collection in New York. De 'Madonna' hangt in de National Gallery in Londen.

Volgens Turquin gaat het om een deel van een veelluik van Cimabue. De andere delen zijn in bezit zijn van de Frick Collection in New York en de National Gallery in Londen, stelt de Franse kunstexpert. Het ontdekte paneel is volgens hem gemaakt van hetzelfde populierenhout en bovendien corresponderen de houtwormgaatjes in de drie panelen.

„Je kunt de tunnels volgen die door de wormen zijn gemaakt”, zegt Turquin in gesprek met The Art Newspaper. Het veelluik is volgens de kunstexpert in het midden doorgezaagd. Hij spreek van „objectief bewijs” dat het paneel van Cimabue is. Kunsthistorici die gespecialiseerd zijn in Cimabue hebben het paneel niet kunnen bestuderen.

Van Cimabue zijn zo’n twintig werken overgeleverd, alle ongesigneerd. Pas één keer eerder is een schilderij van de Florentijnse schilder door een veilinghuis aangeboden. Die veiling, in 2000 bij Sotheby’s in Londen ging op het nippertje niet door, omdat de Britse staat het werk voor 7,2 miljoen pond kocht voor de National Gallery.