Megafusie tabaksfabrikanten Philip Moris en Altria van de baan

De fusie tussen tabaksreuzen Philip Morris en Altria is van de baan. Dat heeft Philip Morris woensdag bekendgemaakt. De tabaksfabrikant wil zich naar eigen zeggen concentreren op de productie van IQOS, een soort e-sigaret waarbij tabak wordt opgewarmd in plaats van verbrand.

Vorige maand maakten Altria en Philip Morris bekend in gesprek te zijn over een fusie. Zij hoopten samen beter om te kunnen gaan met de afnemende vraag naar sigaretten. Het fusiebedrijf zou een marktwaarde van ruim 200 miljard dollar hebben gehad.

Sterfgevallen

Altria en Philip Morris hebben beide een alternatief voor de klassieke sigaret. Philip Morris produceert IQOS, Altria heeft een aandeel van 35 procent in Juul: de meestverkochte e-sigaret in de Verenigde Staten. Juul en vergelijkbare e-sigaretten zijn de afgelopen weken echter in opspraak geraakt nadat bleek dat zeker zeven jonge gebruikers zijn omgekomen door een longaandoening die veroorzaakt lijkt te zijn door e-sigarettengebruik.

Het nieuws heeft ertoe geleid dat verschillende overheden in de VS strengere regels opleggen aan de verkoop van e-sigaretten zoals Juul. Dat bedrijf heeft woensdag een aantal beleidsveranderingen aangekondigd. Zo zal de grootste fabrikant van de Verenigde Staten niet langer adverteren voor de elektronische sigaret en staakt het zijn lobbywerk tegen het verbod dat de regering-Trump op elektronische rookwaar met smaakstoffen. Topman en medeoprichter van Juul Kevin Burns treedt terug. Zijn plaats in het bestuur wordt ingenomen door een bestuurder van moederbedrijf Altria.

Nadat Philip Morris woensdag bekendmaakte niet in zee te gaan met Altria, nam het aandeel met 6,5 procent toe.