Manon Uphoff, Peter Buwalda en Thomas Rueb op shortlist BookSpot Literatuurprijzen

Romanschrijvers Manon Uphoff, Peter Buwalda en Marente de Moor en non-fictieauteurs Lieve Joris en Thomas Rueb zijn genomineerd voor de BookSpot Literatuurprijzen. Tien boeken dingen nog mee naar de twee grote literatuurprijzen voor fictie en non-fictie, zo werd deze woensdag bekendgemaakt.

Een jury van critici en boekhandelaren stelde twee shortlists samen, voor twee prijzen van 50.000 euro, die op 14 november worden toegekend. De fictie-genomineerden zijn Peter Buwalda (Otmars zonen), Wessel te Gussinklo (De hoogstapelaar), Nicolien Mizee (Moord op de moestuin), Marente de Moor (Foon) en Manon Uphoff (Vallen is als vliegen). Genomineerd voor de non-fictieprijs zijn Mirjam van Hengel (Een knipperend ogenblik), Lieve Joris (Terug naar Neerpelt), Maaike Meijer (Hemelse mevrouw Frederike), Thomas Rueb (Laura H.) en Sjeng Scheijen (De avant-gardisten).

Wat de fictie betreft volgt de zevenkoppige jury de verwachtingen op basis van de recensies: met name de romans van Uphoff, Buwalda en Te Gussinklo werden met maximale lof gerecenseerd. Onder de genomineerden zijn ook opvallend veel bestsellers – in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen de BookSpot-jury vooral incourantere boeken nomineerde. Buwalda’s roman belandde bij verschijning onmiddellijk bovenaan de verkooplijst, Moord op de moestuin van Nicolien Mizee werd een bestseller na een uitverkiezing door het DWDD-boekhandelaarspanel en de romans van Marente de Moor en Manon Uphoff stonden ook even in de lijst.

Non-fictie

Bij de non-fictieprijs, die dit jaar voor het eerst uitgereikt wordt aan boeken „die uitblinken in het genre verhalende non-fictie”, viel de keuze veelal op biografische verhalen, terwijl ook essayistiek en historische non-fictie meedongen. Mirjam van Hengel schreef een literaire en persoonlijke biografie van schrijver Remco Campert, Maaike Meijer van dichteres F. Harmsen van Beek; gelauwerd reisschrijver Lieve Joris schreef met Terug naar Neerpelt een autobiografie, en Thomas Rueb legde verslag van zijn zoektocht naar het verhaal van ‘kalifaatmeisje’ Laura H. De NRC-journalist, die voor zijn boek eerder al de Brusseprijs ontving, is de jongste en de enige debutant onder de tien genomineerden. Het bredere historische werk De avant-gardisten van historicus Sjeng Scheijen, over de Russische Revolutie, maakt deze maand ook kans op de Libris Geschiedenis Prijs.

De jury beoordeelde boeken die zijn verschenen tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019. Afgevallen voor de shortlists zijn Rob van Essen, die voor zijn roman De goede zoon wel de Libris Literatuurprijs ontving, en succesvolle non-fictieschrijvers als Jan Brokken (De rechtvaardigen) en Bart Van Loo (De Bourgondiërs). Op de longlist ontbrak al het als meesterwerk onthaalde Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer, dat zo naast alle literaire prijzen lijkt te gaan grijpen.

Zes van de tien genomineerden zijn vrouwen, wat uitzonderlijk is in een literair landschap dat meer boeken van mannelijke schrijvers telt en in het verleden vaker mannen bekroonde. Vorig jaar ging de prijs, toen nog niet uitgesplitst naar fictie en non-fictie, naar De heilige Rita van Tommy Wieringa. Alle genomineerden ontvangen 2.500 euro – een halvering van het bedrag van vorig jaar, toen er niet tien maar vijf nominaties waren. De BookSpot Literatuurprijs is een voortzetting van de AKO Literatuurprijs en ECI Literatuurprijs, en sinds vorig jaar vernoemd naar BookSpot, de online boekwinkel en boekenclub die de prijs nu voor het vijfde jaar sponsort.