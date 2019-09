Man overlijdt mogelijk door gebruik middelen bij ‘healingsessie’ in Zeeland

Een man die mogelijk een healingsessie in een woning in het Zeeuwse dorp IJzendijke bijwoonde, is in de nacht van woensdag op donderdag overleden. De politie gaat ervan uit dat bij die sessie hallucinerende middelen werden gebruikt en onderzoekt het incident „omdat er verdachte omstandigheden waren in het verhaal van de getuigen”. Een 36-jarige man uit Terneuzen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

Het slachtoffer, wiens identiteit nog niet officieel is vastgesteld, was onwel geworden en door bekenden rond 03.00 uur naar het ziekenhuis in Oostburg gebracht. Hij werd voor de deur gereanimeerd en met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Gent vervoerd, waar hij overleed. Medisch onderzoek en getuigenverhoor moeten uitwijzen of hij hallucinerende middelen had gebruikt en om welke producten het gaat, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

‘Healing’ is een alternatieve geneeswijze en kent verschillende vormen zoals magnetiseren en reiki. In mei overleed een 31-jarige Hongaarse man nadat hij een healingsessie had bijgewoond in het Brabantse Eersel. Bij die bijeenkomst werd ayahuasca gebruikt, een hallucinerend theebrouwsel dat de stof dimethyltryptamine (DMT) bevat. Het gebruik hiervan is overgewaaid uit Zuid-Amerika. DMT is verboden en wordt gezien als harddrug.

Lees ook deze reportage: Buurt in Eersel is ‘healers’ liever kwijt