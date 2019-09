Lelystad mag van Europese Commissie deel Schiphol-vluchten overnemen

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De zogeheten verkeersverdelingsregel (VVR) is door de lidstaten goedgekeurd, maakte de Commissie woensdagmiddag bekend. Groen licht uit Brussel was een belangrijke drempel die nog moest worden genomen om van Lelystad een vakantievliegveld te maken.

Begin deze maand lekte het conceptbesluit van de Europese Commissie al uit, nadat eerdere Nederlandse voorstellen waren gesneuveld om mededingingsbezwaren. Die zijn voldoende weerlegd, blijkt uit de korte verklaring van woensdag. De 27 lidstaten zijn unaniem akkoord gegaan met de door Nederland gewenste verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad. Op korte termijn volgt een meer uitgebreide uitleg van het Europese besluit.

Stikstof, politiek en maatschappelijk verzet: zes grote obstakels tegen Lelystad Airport op een rij.

Stikstof

Met de Brusselse goedkeuring is het kabinet er nog niet. Zo gaan meer vluchten van en naar Lelystad gepaard met een verhoogde uitstoot van stikstof en dat is sinds mei verboden. De Raad van State vernietigde toen het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid. Dat heeft consequenties voor de Lelystad Airport, zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) deze zomer.

Oud-minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes (VVD) doet namens het kabinet onderzoek naar een mogelijke oplossing voor dat probleem. In zijn rapportage, waarvan in de loop van woensdagmiddag een eerste gedeelte wordt gepresenteerd, komt ook een richtlijn voor luchtvaart te staan.

Wie wil?

Dan is het nog de vraag welke maatschappijen gebruik gaan maken van de in Lelystad geboden ruimte. Maatschappijen mogen alleen uit eigen beweging de overstap van Schiphol naar Lelystad maken. Gedwongen verhuizingen, zoals in de eerdere voorstellen van Nederland aan Europa, zijn in strijd met de Europese mededingingsregels. Voor zover nu bekend wil alleen Transavia vluchten verhuizen.

Schiphol heeft het plafond van 500.000 vliegbewegingen per jaar bereikt. Lelystad is daarom door het kabinet naar voren geschoven als de plek waarnaar een aantal aanbieders van vakantievluchten moet uitwijken, zodat de grootste luchthaven van Nederland verder de ruimte krijgt voor zakelijke en intercontinentale vluchten.