Om 7 uur stapt hij binnen. Spierwitte kleding. Donkere krullen. Grote lach. Al twintig jaar zzp’er, maar iedere klus is anders, zegt hij. In Vinexlocaties strak stuken van voordeur tot zolder. In de oude binnenstad sierplafonds op drie meter hoogte. Zijn stellage gebruikt hij als skateboard. Gips aanbrengen. Verdelen. Schrapen. Meer gips. Doorgaan. Weinig tijd voor pauze, want gips droogt snel. Bij weer een koude koffie kijkt hij me aan. Hij lacht, maar klinkt serieus: „Het gips is de baas.”

