Documentaire ‘Wim Crouwel - Modernist’ is fascinerend en goed getimed

Een gouden tijd was het, zegt Wim Crouwel (1928-2019) in de documentaire die Avrotros woensdagavond over hem uitzendt. De afgelopen donderdag op 90-jarige leeftijd overleden grafisch ontwerper heeft het over de jaren zestig en zeventig, de hoogtijdagen van het mede door hem ontworpen ontwerpbureau Total Design.

Hoe kregen we het voor elkaar, vroeg Crouwel zich vlak voor zijn overlijden af, om zonder computer zo productief te zijn en voor zoveel grote bedrijven de huisstijl te verzorgen? „Ik kan me nauwelijks meer voorstellen hoe dat toen gegaan is.”

Wim Crouwel - Modernist is gemaakt door documentairemaker en grafisch vormgever Lex Reitsma. Een fascinerend en goed getimed portret. In het Stedelijk Museum Amsterdam opent zaterdag een tentoonstelling over Crouwels grafisch werk, van de honderden affiches en catalogi die hij voor het museum ontwierp tot zijn postzegels en telefoongidsen.

Crouwel is de bekendste Nederlandse grafisch ontwerper van na de oorlog. En hoewel zijn oeuvre de laatste jaren veelvuldig is tentoongesteld en beschreven, weet Reitsma toch te verrassen. Een broer en zus vertellen mooie anekdotes over Crouwel. Bijvoorbeeld hoe hij als dienstplichtig militair zijn uniform vermaakte en ervoor zorgde dat hij er als soldaat ook tiptop bijliep. Zoon Mels toont de oude MG cabriolet die zijn vader met oog voor detail restaureerde.

Reitsma laat ook voormalige assistenten aan het woord. Zij vertellen hoe Crouwel altijd maar met zijn stramienen in de weer was en vaak tot diep in de nacht zat te schetsen. Zijn neiging om alles recht te willen leggen, noemt Crouwel „een akelige gewoonte”. Maar hoeveel belang hij ook aan vaste patronen hechtte, uiteindelijk moesten zijn ontwerpen er wel goed uitzien. Terugkijkend op zijn lange carrière vat Crouwel zijn oeuvre in een paar woorden samen: „Ik ben een functionalist die last heeft van esthetiek.”

