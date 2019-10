Hotel ‘The Match’: design – en een scheut Brabants joie de vivre

Het minst gastvrije hotel ter wereld, zo profileert The Match zichzelf op haar website. Staat u graag in de rij bij de receptie? Sorry, maar dan moet u bij een ander hotel zijn. Op zoek naar de manager? Laat het ons weten als u hem gevonden heeft. Ontbijt? Ga maar naar de buren. Waarom zou je in hemelsnaam in zo’n hotel willen logeren? Vanwege de meer dan 170 restaurants die het te bieden heeft misschien? De ruim 500 winkels, twee concerthallen en een voetbalstadion? Oh, klein detail: deze faciliteiten bevinden zich niet echt ín het hotel, maar ‘just around the corner in the exciting city of Eindhoven’.

Te doen

Cultuur. Van 19-27 oktober wordt in Eindhoven de Dutch Design Week georganiseerd. Informatie, programma en kaartverkoop via ddw.nl. Eten. Tijdens de DDW verschijnen in de stad pop-up-restaurantjes. Houd de website in de gaten en reserveer ruim op tijd, ze zitten snel vol. Een van de heerlijkste ‘vaste’ restaurants in de stad is het Ketelhuis. Ontbijt. The Match adviseert gasten te ontbijten in buurrestaurant Mr. Sister. Voor hetzelfde bedrag (16,50 euro) ontbijt je lekkerder bij Belgische keten Vascobelo, op nog geen 100 meter lopen van het hotel.

De tekstschrijver van The Match is een grappenmaker, maar wel eentje met een goed punt. Wie een hotelkamer boekt midden in een stad heeft eigenlijk niet veel meer nodig dan dat: een prettige kamer met een goed bed en een fijne douche. Voor al het andere kun je naar buiten. En dat wil je ook, in het geval van Eindhoven, want de stad is beslist exciting, een bruisende cocktail van industrieel erfgoed, hedendaags design en jonge, creatieve inwoners met een ambitieuze blik op de toekomst, aangelengd met een gulle scheut Brabants joie de vivre.

Geen wonder dat dit hagelnieuwe budgetdesignhotel in hartje centrum – The Match is gebouwd op het voormalig terrein van een luciferfabriek; ergo de naam – al sinds de opening in januari voortdurend is volgeboekt. De kamers zijn werkelijk prettig en er mag dan geen receptie zijn, er lopen wel 24 uur per dag twee ‘matchmakers’ rond, die je, zo nodig, niet alleen kunnen helpen met online inchecken, maar ook graag de weg wijzen naar restaurants, feesten, concerten en al die andere verleidingen die de stad te bieden heeft. Check in, stay out, verzon de goocheme tekstschrijver.

Prima advies.

2-persoonskamer vanaf 49,00 euro

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 oktober 2019